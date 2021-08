La rivoluzione ecologica della spesa online

La pandemia scoppiata nel 2020 a causa del Covid-19 ha generato un notevole impulso nell’adozione di servizi di e-commerce online. Grandi catene di supermercati ben noti in Italia, come Conad ed Eurospin, hanno saputo sfruttare le occasioni offerte dal mondo online per attutire l’impatto della pandemia e delle quarantene ripetutamente imposte a tutti i cittadini italiani.

Per offrire un’idea della crescita del settore e-commerce, si è trattato di un aumento del 6,3% rispetto al 2019, per un totale di 58,6 miliardi di euro di ricavi in più. Nel 2021, questo trend è proseguito, portando con sè ulteriori innovazioni. Una delle idee che sta prendendo sempre più piede, insieme alla consegna della spesa direttamente a casa, è quella dei volantini online.

Che c’entra, però, la “rivoluzione ecologica” con tutto questo?

Un volantino online incentiva il risparmio

Per risparmio si intende anche il salvataggio di alberi e di altre risorse destinate alla produzione di carta necessaria alla creazione di volantini in copia fisica. Per quanto possa sembrare ridicolo, è bene ricordare che nel 2021 il mondo intero sta registrando degli spaventosi incendi boschivi che stanno bruciando anche l’Italia intera.

Recentemente, si parla tanto della Sicilia, ma fenomeni simili si sono verificati anche in Sardegna ed Abruzzo. La protezione delle aree boschive sarà sempre più importante negli anni a venire.

Inoltre, pure l’aspetto economico conta in questa vicenda. Le aziende hanno convenienza a pubblicare volantini online poiché possono risparmiare qualche soldo in più da investire per aumentare la qualità dei servizi offerti ai clienti. Le persone, di contro, potranno forse usufruire di offerte interessanti, oltre che alla comodità di poter consultare un volantino online in qualsiasi momento direttamente con il proprio smartphone o computer.

La protezione delle aree verdi e il risparmio economico sono due aspetti che ben si conciliano tra loro nell’era Covid. Le aziende, dunque, si sono impegnate ad offrire i loro servizi online con maggiore frequenza, avendo compreso l’importanza di essere reperibili in Rete.

La Grande Distribuzione Organizzata online in crescita

I numeri del 2020 parlano chiaro: i discount sono cresciuti dell’8,7%, i supermercati del 6,8% e i drug-store del 6,6%.

Tra i fattori di crescita del settore GDO figura, come si è già capito, l’investimento di numerose risorse per incrementare la presenza online. Come dimostrato dal volantino Lidl, le aziende hanno adottato queste originali forme di comunicazione online per mettersi in contatto con i propri clienti. D’altro canto, la strategia ha funzionato: le persone hanno imparato in fretta a consultare i volantini online per decidere cosa mettere nel carrello della spesa.

Queste iniziative online presentano il grosso vantaggio di poter essere aggiornate in tempo reale, restando al passo coi tempi che cambiano sempre più in fretta. Le aziende hanno investito in questi strumenti e collaborato con svariate piattaforme online di qualità, risparmiando carta, salvando alberi, e mantenendo aggiornati i clienti su eventuali nuove offerte e promozioni senza dover stampare e distribuire nuovi opuscoli.



Il volatino Lidl è il preludio di una tendenza di mercato dominante?

L’attività online non ha ancora sostituito quella cartacea, e in realtà non è detto che ciò possa avvenire in tempi brevi. Tuttavia, data la situazione ecologica urgente del pianeta Terra e gli indubbi vantaggi economici dell’online, non è così improbabile che ogni azienda che voglia sopravvivere nel mercato competitivo di oggi debba, prima o poi, adottare queste strategie. I dati delle imprese dimostrano una chiara e forte crescita online, destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Per citare un’azienda importantissima, il colosso svedese Ikea ha già implentato queste tattiche, annunciando l’interruzione della stampa di volantini cartacei.

La pandemia come motore del cambiamento

A seguito di quanto detto, è possibile effettuare una semplice constatazione. La pandemia che ha rinchiuso nelle proprie case la grande maggioranza delle persone del mondo ha dato origine ad un nuovo modo di concepire le attività commerciali. Non si tratta solo della GDO: anche le piccole attività locali necessitano di essere online.

Il connubio tra rispetto dell’ambiente e risparmio economico impone un cambiamento radicale nel modo di concepire la realtà che ci circonda. Questo processo è già in atto, alimentato anche da tutte quelle aziende che non hanno saputo adattarsi e hanno sperimentato la bancarotta.