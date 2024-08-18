Pescara. “Quello che si legge oggi nell’editoriale di Sallusti su Arianna Meloni fa sicuramente preoccupare ma allo stesso tempo sorridere e conferma che Fratelli d’Italia e il governo Meloni stanno andando nella direzione giusta.

Solo in Italia la sinistra più becera può pensare che si doveva andare avanti con governi non legittimati dal popolo e che occorra abbattere con ogni arma, anche la più squallida, un governo frutto di una maggioranza schiacciante uscita dalle urne. Come hanno voluto gli italiani, in meno di 2 anni stiamo cambiando l’Italia in meglio attraverso riforme storiche a lungo attese. Siamo fieri di avere un presidente dei Consiglio sempre più apprezzato in Europa e nel mondo e di avere Arianna Meloni come ottima dirigente del primo partito d’Italia. Chi pensa di intimorirci si sbaglia di grosso”. Lo dice Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia.