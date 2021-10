La Riserva Monte Genzana festeggia 25 anni: un weekend di eventi per raccontare la natura protetta

Pettorano sul Gizio. Nozze d’argento festeggiate il prossimo week-end per la Riserva Monte Genzana-Alto Gizio che ha la sua base operativa a Pettorano sul Gizio e che si colloca in una fetta estremamente importante del territorio della Valle Peligna, quello contraddistinto dalle montagne che fanno da ‘coperta’ al comune pettoranese, e che attraversano anche le sue frazioni fino ad estendersi quasi fino a Sulmona. Tre giorni di celebrazioni da venerdì prossimo fino a domenica 31 ottobre con tanti eventi, iniziative ed incontri, che metteranno al centro la storia della Riserva, le sue attualità attività ed anche e soprattutto il futuro di una creatura che ormai ha età matura, e che ha conseguito la laurea di certezza per l’Abruzzo, che vuole aprirsi sempre di più alla sua conoscenza su tutto il territorio italico ed oltre.

“Il raggiungimento dei 25 anni della Riserva è un traguardo emozionante perché 25 anni si vedono in maniera tangibile sul territorio di tutela delle risorse naturali-racconta il direttore della Riserva stessa, Antonio Di Croce-.

È una data che ovviamente è simbolica perché potevano essere 24 come 26, non è che da un anno all’altro si sposta il punto di vista, pero’ è un traguardo importante per questo territorio che altrimenti non sarebbe stato tutelato in nessun’altra maniera, ed è stato individuato all’inizio come importanza relativa al fatto di essere un cosiddetto corridoio ecologico naturale fra due parchi nazionali contigui, da una parte il Parco nazionale di Abruzzo e Molise, e dall’altra il Parco della Maiella. Sono 3160 ettari tutelati ed è di gran lunga la Riserva piu’ grande ed importante d’Abruzzo.

Si percepisce oggi dopo 25 anni che le argomentazioni ed il razionale della volontà di istituire una Riserva sono piu’ che confermate, perché la funzione di corridoio ecologico questo territorio la assolve ancora, ma lo fa ancora con piu’forza. Adesso si va molto oltre. Io scherzando alcune volte dico che siamo passati dal corridoio al salotto, perché il corridoio dà l’idea di area funzionale al passaggio di alcune presenze di specie con una valenza conservatoristica molto alta, in primis l’orso bruno marsicano, che utilizza il territorio per spostarsi agevolmente; però nella Riserva, sempre parlando di orsi, vede diversi individui stanziali e stabili. Gli orsi vengono a svernare, ad accoppiarsi, ad alimentarsi con decine di individui, a testimonianza del fatto che non siamo piu’ solo un corridoio ma un’area di presenza stabile idonea. L’orso è una cosiddetta specie ombrello che tu quando riesci a tutelarla, a cascata, pur non volendo, anche se è voluto in realtà, tuteli tutto un’ecosistema”.

Una storia quella della Riserva del Monte Genzana Alto Gizio che viene da lontano e vuole andare lontano. “In 25 anni quella che fu una felice intuizione è diventata una realtà consolidata-spiega il sindaco di Pettorano sul Gizio, Antonio Carrara-.