“La rievocazione storica e l’identità dei territori”: domani l’incontro aquilano al Palazzetto dei Nobili

L’Aquila. Usi e costumi simbolo d’identità. “Domenica 29 maggio alle ore 18 presso il palazzetto dei Nobili”, scrive il comunicato di Salvatore Santangelo, “si terrà un incontro dal titolo: “La rievocazione storica e l’identità dei territori” durante il quale si confrontano i rappresentanti delle istituzioni e delle più importanti realtà territoriali che si occupano di questi temi. L’Evento, organizzato dall’Associazione culturale L’Aquila che Rinasce insieme ai suoi consueti partner, si inserisce all’interno di un più ampio cartellone di eventi, Onda d’innovazione, che ogni anno anima il territorio aquilano con contenuti di varia natura. Sarà questa un’occasione per fare il punto della situazione su queste tematiche in città e nei territori limitrofi andando ad analizzare anche gli strumenti amministrativi messi sul campo dal Capoluogo d’Abruzzo”.

“Sono convinto”, dichiara l’assessore alle politiche sociali ed educative del Comune dell’Aquila Francesco Cristiano Bignotti, “che il settore della rievocazione e della ricostruzione storica, che si intreccia direttamente con l’identità nella nostra città e di tutto il Comitatus aquilanus, può rappresentare un volano di sviluppo legato al turismo: insieme alla cultura devono essere questi i 2 traini dello sviluppo dell’Aquila che saranno capaci di alimentare un complesso indotto economico e occupazionale che farà della nostra comunità un punto di riferimento per tutto il centro sud Italia. Gli strumenti messi in campo da questo assessorato, come il regolamento approvato in consigli comunale che per la prima volta riconosce istituzionalmente le associazioni che si occupano di rievocazione e ricostruzione storica, va proprio in questa direzione.” Inoltre, conclude il comunicato,” A seguire ci sarà la presentazione del giornalista e saggista aquilano, Salvatore Santangelo, del suo libro dal titolo “Il Volo dell’Aquila” (Castelvecchi), che dialogherà con Roberto Di Vito Francesco Fagnani e Francesco Marradi. L’intera manifestazione sarà disponibile online su Streaming World Television. A seguire degustazione di prodotti tipici”.