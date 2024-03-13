Montesilvano. Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, ha inaugurato oggi a Montesilvano (PE), presso il Centro Commerciale Porto Allegro situato in via Alberto D’Andrea 1, il sito di ricarica High Power Charging per veicoli elettrici.

Si tratta di un traguardo importante per i tanti e-driver abruzzesi: il nuovo sito si trova all’interno del parcheggio dell’area commerciale Porto Allegro che, con i suoi numerosi servizi, come bar, ristoranti, negozi, un supermercato e anche un cinema, rappresenta un vero punto di riferimento per la comunità.

Costituito da 2 Infrastrutture di ricarica (IdR) – dette anche “colonnine” – da 300kW ciascuna, per un totale di 4 punti di ricarica (PoC), il sito inaugurato oggi riflette la chiara volontà delle realtà commerciali del territorio di puntare su una mobilità più sostenibile, supportando così tutti i clienti che scelgono di muoversi in elettrico.

Inoltre, questa inaugurazione segna un altro passo in avanti nella diffusione capillare, da Nord a Sud, della rete di ricarica HPC di Ewiva: salgono a quota 10 i siti della joint venture già attivi in Abruzzo – per un totale di 28 PoC – a cui si aggiungono gli oltre 460 punti di ricarica realizzati da Enel X nella regione.

“La rete di ricarica Ewiva continua a crescere e siamo entusiasti di aver inaugurato un nuovo sito a Montesilvano, in una posizione assolutamente strategica – ha commentato Federico Caleno, CEO di Ewiva -. Infatti, tutti gli e-driver abruzzesi potranno approfittare del breve tempo di una ricarica per fare la spesa, prendersi un caffè o curiosare tra i diversi negozi. Il Centro Commerciale Porto Allegro si è rivelato un partner attento alle necessità dei propri clienti: siamo convinti che la collaborazione delle realtà locali sia fondamentale per offrire servizi di qualità e al passo con il nuovo concetto di mobilità”.

“Innovazione, rispetto dell’ambiente e sinergia: sono questi i pilastri fondanti che ci hanno portato a stringere questa nuova partnership con Ewiva, joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen. Siamo molto onorati di essere stati il loro interlocutore e la loro prima scelta sul nostro territorio – ha commentato Errico Di Tillio, Direttore Centro Commerciale Porto Allegro -. Con questo nuovo ed ulteriore servizio, il Centro Commerciale Porto Allegro vuole arricchire l’offerta dedicata ai propri clienti e proiettarsi verso un futuro sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. Abbiamo iniziato da tempo ad effettuare la raccolta differenziata ed ogni nostra azione è volta a promuovere il risparmio energetico. Ci sentiamo al centro dei bisogni della nostra comunità e quotidianamente cerchiamo di arricchire la nostra offerta di servizi per essere sempre più vicini ai nostri clienti e non solo: siamo certi che il sito di ricarica inaugurato oggi sarà anche molto utile a tutte le persone che verranno in vacanza nella città di Montesilvano”.

Il taglio del nastro è stato affidato al Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che ha dichiarato: “Il nostro ringraziamento va a Ewiva e alla proprietà del Centro Commerciale Porto Allegro per aver dotato il nostro territorio di colonnine così all’avanguardia e per aver puntato sulla mobilità elettrica in modo importante. Per il comune di Montesilvano è veramente un vanto avere a disposizione questa tecnologia, peraltro, in una posizione altamente strategica non solo per i clienti del centro commerciale; infatti, questa è anche una posizione turistica. Siamo sicuri che questo nuovo servizio sarà gradito a tutti i cittadini, così come a chi sceglierà la località di Montesilvano per le proprie vacanze”.