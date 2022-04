“La rete del futuro”: Autostrade dialoga con i territori, al via ciclo di seminari

Pescara. L’11 maggio prossimo, a San Benedetto del Tronto (AP), Autostrade per l’Italia organizza il primo degli incontri del ciclo di seminari tematici territoriali “La Rete del Futuro – Autostrade dialoga con i territori”.

Il primo seminario a porte chiuse avrà ad oggetto l’Autostrada A14, nei territori di Abruzzo e Marche, i cui temi, vista l’analogia delle problematiche comuni alle due regioni, saranno affrontati, a porte chiuse, in un’unica sessione, che si terrà presso il centro congressi Pala Riviera di San Benedetto del Tronto, a partire dalle ore 11 e fino alle ore 13 circa.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di incrementare e sviluppare, attraverso il dialogo e il confronto, i contatti dell’Azienda con le comunità locali i cui territori sono attraversati dalla sua rete autostradale.

“ ‘La Rete del Futuro – Autostrade dialoga con i territori’ – scrive l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, nella lettera di invito alle istituzioni territoriali – vuole essere l’occasione attraverso cui Aspi potrà presentare le nuove iniziative di interesse per il territorio, informare sulle cantierizzazioni in corso e su quelle future, descrivere nel dettaglio come si stia operando nel contesto geografico ma, soprattutto, ascoltare e confrontarsi con tutti i soggetti coinvolti, in un’ottica di trasparenza e collaborazione”.

In rappresentanza delle istituzioni locali, come keynote speaker, saranno presenti il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L’evento coinvolge inoltre tutti i sindaci dei Comuni su cui insistono uscite autostradali lungo l’autostrada A14, oltre a esponenti delle principali rappresentanze del tessuto sociale e produttivo del territorio abruzzese e marchigiano.

L’iniziativa avrà un taglio tecnico/operativo: per l’Azienda sarà prevista la presenza, in qualità di speaker, del Direttore Business Unit Operations, Ing. Fernando De Maria, e del Direttore Ingegneria e Realizzazione, Ing. Luca Fontana, e dal Direttore del Tronco di Pescara, Ing. Christian Tucciarone, primo interlocutore con il territorio, in quanto gestore dello specifico tratto autostradale e competente per l’area geografica. Il seminario prevede una prima parte dedicata agli interventi degli speaker, cui seguirà un momento di dibattito.