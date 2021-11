La Regione si dota del Piano di difesa della costa dall’erosione e dagli effetti climatici

Pescara. La Regione Abruzzo ha approvato il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti.

D’Incecco: intervento unico



“Un intervento unico in sinergia con tutte le forze in campo per combattere l’erosione della costa”, l’intero gruppo Consiliare della Lega è soddisfatto per l’approvazione di questo importante strumento programmatorio che è il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti.

Si tratta di uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi di gestione della fascia costiera, indicando la programmazione e la disposizione di risorse economiche per la realizzazione degli interventi. Sono stimati in circa 146 i milioni le risorse da reperire e programmare su fondi strutturali per gli scenari d’intervento individuati.

“Uno strumento fondamentale per la gestione del rischio della fascia costiera Abruzzese – ha specificato Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega in consiglio regionale – attraverso un’analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e attraverso il quale possono essere pianificati gli interventi necessari per contrastare la corrosione”.

Lo strumento proposto, affrontando le tematiche di settore integra le considerazioni relative alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, all’inquinamento delle acque marine costiere e alle attività connesse di balneazione.

“L’approvazione definitiva del PDC, – chiosa Emiliano di Matteo vice coordinatore regionale – sancisce il raggiungimento di un risultato da sempre auspicato: un sistema di interventi coerente ed omogeneo da Martinsicuro a San Salvo. Ora bisogna far finanziare il piano con il Pnrr o i fondi Fsc e subito organizzare la stazione appaltante unica, per interventi da realizzare in modo rapido e secondo il cronoprogramma previsto nel progetto definitivo”.

Febbo: passaggio storico

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo accoglie “con grande soddisfazione l’approvazione a grande maggioranza (solo i 5 stelle astenuti), da parte dell’Assemblea legislativa, del “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. Un plauso al lavoro della giunta regionale e in particolare del sottosegretario D’Annuntiis che ha saputo trovare la sintesi tra tutti gli attori interessati e varare un provvedimento storico atteso da quasi 20 anni. L’Abruzzo si dota così di uno strumento indispensabile per le nostre coste che rappresentano senza dubbio una risorsa inestimabile da difendere e valorizzare. Il Piano – conclude Febbo – è il primo passo di una nuova fase per l’Abruzzo per il quale saranno necessarie ingenti risorse ma che sicuramente porteranno dei benefici inestimabili e fondamentali per il futuro socio-economico e ambientale della nostra regione”.