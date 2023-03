L’Aquila. Una rete diffusa sul territorio in grado di rivolgersi alle imprese con azioni e interventi di sensibilizzazioni tesi all’attivazione di contratti di apprendistato di primo, secondo e terzo livello. È il senso del nuovo avviso di Garanzia Giovani, programma nazionale di sviluppo dell’occupazione rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni, che vuole imprimere una svolta decisiva all’attivazione dei contratti di apprendistato sul territorio avviando una campagna di sensibilizzazione e informazione che vada al cuore delle imprese abruzzesi e faccia capire l’importanza del contratto di apprendistato per la crescita e lo sviluppo professionale del mondo del lavoro.

“È un avviso altamente ambizioso – dice l’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale – perché la Regione chiede l’ausilio dei soggetti che sono preposti alla formazione e istruzione, dagli organismi di formazione, alle scuole, alle Università e agli istituti di alta formazione, per mettere in campo politiche di forte incentivazione al contratto di lavoro. Siamo convinti – aggiunge l’assessore – che in un momento importante per l’economia nazionale e regionale debbano essere messi a disposizione delle aziende tutti gli strumenti per la crescita dell’occupazione e del mercato del lavoro”.

L’avviso prevede che un’associazione temporanea di scopo (ATS) presenti un progetto teso alla promozione e alla comunicazione dei benefici del contratto di apprendistato, nella prospettiva di una crescita dei numeri dell’occupazione stabile. Ogni progetto verrà finanziato per un massimo di 10 mila euro con una premialità di oltre 500 euro per ogni contratto di apprendistato eventualmente attivato.

“La dotazione finanziaria dell’avviso – aggiunge Quaresimale – ammonta a 1 milione di euro; una cifra importante che ci premette di avere ampi margini per finanziare il maggior numero di progetti che ci verranno presentati. Siamo la prima e, finora, unica regione in Italia a pubblicare un avviso di questa natura. E’ una sfida per noi ma anche per tutti i soggetti che operano nella formazione e dell’istruzione di base e altamente specializzata”. Le domande possono essere presentate esclusivamente on line sulla piattaforma dello sportello digitale della Regione Abruzzo dalle ore 12 del 10 marzo fino alle ore 12 del 31 marzo 2023.