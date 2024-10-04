L’Aquila. “La Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria delle istanze ammesse ai benefici previsti a sostegno della marineria pescarese dalla Legge di Stabilità regionale 2024”. Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale ed assessore alla Pesca Emanuele Imprudente.

L’intervento si pone l’obiettivo di supportare le Imprese di Pesca che operano nel porto-canale di Pescara, compensando i costi aggiuntivi derivanti dall’usura e dai danneggiamenti alle imbarcazioni durante le operazioni di stazionamento, uscita e rientro nel porto.

Il Servizio regionale competente, a conclusione delle attività istruttorie, ha ammesso n. 49 istanze per un totale di 285.764,21 euro, assorbendo quasi interamente le risorse pubbliche stanziate, pari a 300.000,00 euro. “Con questo intervento – ha commentato il vice Presidente Emanuele Imprudente – vogliamo offrire un sostegno concreto alle nostre imprese di pesca, che affrontano sfide crescenti legate all’usura delle imbarcazioni e ai danni provocati dalle condizioni operative del porto-canale di Pescara. Il Consiglio regionale e la Regione Abruzzo sono al fianco della marineria pescarese, non solo per rispondere alle difficoltà quotidiane, ma anche per promuovere lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del comparto della pesca, essenziale per l’economia locale e per il tessuto sociale della nostra regione. La rapida attuazione di questi aiuti è una priorità, continueremo a lavorare affinché le nostre comunità costiere possano affrontare con maggiore serenità le sfide future.”

Nei prossimi giorni, la Regione avvierà le attività amministrative necessarie per procedere all’erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie, assicurando un sostegno concreto alla marineria di Pescara e al comparto della pesca regionale. Il provvedimento e l’elenco delle domande ammesse sono pubblicati sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alla pesca marittima e all’acquacoltura, disponibile all’indirizzo web: https://pesca.regione.abruzzo.it/ .