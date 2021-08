“La quarta ondata è arrivata”: in Abruzzo su 11 malati in terapia intensiva 10 non sono vaccinati

L’Aquila. “La quarta ondata è arrivata”: ad affermarlo è Franco Marinangeli, primario di rianimazione dell’ospedale dell’Aquila, in un post su Facebook.

“Grazie a chi non ha capito la portata di questo disastro e che ha favorito con un comportamento irresponsabile quanto sta accadendo. Su 11 malati in Terapia intensiva oggi in Abruzzo”, sottolinea il primario, “10 non sono vaccinati, una è vaccinata ma molto fragile”.

“I numeri sono numeri”, spiega Marinangeli, “non c’e’ più spazio per gli opinionisti. E se si andrà in zona gialla il danno sarà di nuovo anche per l economia, già fortemente provata. A pagare il conto saremo tutti: non solo i malati di covid. È un effetto domino non più accettabile, non in una nazione che voglia definirsi civile”.

“Gli ospedali non hanno risorse infinite e saranno costretti a trasferire nuovamente energie sull’area covid: chi ne farà la spese? Lascio la risposta agli opinionisti del web”, continua, “a quelli che sostengono l’ipotetico e remoto danno da vaccino a fronte del reale danno da polmonite da covid. Danno che stiamo già subendo tutti, malati e sanitari”.

“Una mano sulla coscienza prima di prendere decisioni che hanno un impatto così disastroso sull’intera comunità”, conclude, “non è giusto ciò che sta accadendo, non è morale: così non si esce dal tunnel”.