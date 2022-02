La prova di gigante chiude il 12° Orsello CUP Trofeo Fischer, successo dello sci club Orsello Magnola

Campo Felice. Si chiude con la prova di gigante, disputata sulla pista Sagittario di Campo Felice (AQ), la dodicesima edizione dell’Orsello Cup Trofeo Fischer di sci alpino, manifestazione aperta a tutte le categorie (dai Super Baby a Giovani e Senior maschile e femminile), organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna) della FISI, con il prezioso contributo di Fischer e di altre importanti aziende come Energia Pura, Pasquarelli Auto, Giulius Petshop e Lgs Informatica. Anche il gigante ha riservato qualche sorpresa, tanto che solo la categoria Giovani ha visto salire sul gradino più alto del podio gli stessi atleti che avevano vinto lo slalom: Susanna Fraddosio e Francesco Mazzocchia che, come accaduto sabato, ha fatto registrare il miglior tempo assoluto in 1’43” e 61. Agli otto sci club che avevano festeggiato almeno una vittoria individuale di sabato, se ne sono aggiunti altri tre per un totale complessivo di 11.Spettacolare la lotta per società, con l’Orsello Magnola che ha ribaltato la classifica, superando in volata con 2646 punti MM Crew (2457) e Terminillo (2023). A seguire SS Lazio (1119) e Snow Side Team (1038).

“Due splendidi giorni di gare “, afferma il DG dello SC Orsello Magnola Andrea Ruggeri, “che hanno impegnato molto l’organizzazione, ma che ci soddisfano pienamente. Grande equilibrio con tanti vincitori diversi e ben 11 sci club che hanno potuto festeggiare almeno un successo. Bellissima anche la competizione a squadre, rimasta in bilico fino alle ultime discese. È stato anche un test importante in vista dei prossimi impegni nazionali”. Questi i titoli di gigante: Super Baby F: Restante (SS Lazio), M: Riario Sforza (Campo Felice). Baby 1 Sant’Andrea Greta (Snow Side Team), M: Pelliccione (Campo Felice). Baby 2 F: D’Auria (Ascoli), M: Canala (Ascoli). Cuccioli 1 F: Vasselli (MM Crew), M: Sant’Andrea Giorgio (Snow Side Team). Cuccioli 2 F: Ranalli (Terminillo), M: Verola (Snow Side Team). Ragazzi F: Sambuco (SS Lazio), M: Fiorentino (Terminillo). Allievi F: Piacitelli (MM Crew), M: Paolini (MM Crew). Giovani F: Fraddosio (Eur), M: Mazzocchia (Orsello Magnola). Senior F: Ferrante (Orsello Magnola), M: Galliano (Frascati). Classifica Finale per sci club: 1) Orsello Magnola 2646; 2) MM Crew 2457; 3) Terminillo 2023; 4) SS Lazio 1119; 5) Snow Side Team 1038.