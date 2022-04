La Polizia Penitenziaria di Teramo parteciperà al cammino della Torcia della Pace

Teramo. Il 21 dicembre scorso è partita da Milano “La Torcia della Pace”, ispirata da solidarietà, pace e fratellanza verso tutte le persone sofferenti e bisognose. Farà il giro di tutte le regioni italiane, città per città, con la partecipazione del

personale di Polizia penitenziaria, fino a concludere il suo cammino il 15 maggio 2022 in piazza San Pietro a Roma per l’Angelus del Papa e la sua benedizione.

A livello regionale, le città di Chieti, Pescara, Sulmona, L’Aquila e Teramo sosterranno l’evento con la partecipazione e la diffusione del messaggio di pace e solidarietà. L’8 aprile, alle ore 12,00, la torcia della pace giungerà ad Isola del Gran Sasso D’Italia dove, davanti al Santuario dedicato a San Gabriele dell’Addolorata, ci sarà il simbolico passaggio di consegna tra la Polizia penitenziaria della Casa di Reclusione dell’Aquila e quella della Casa Circondariale di Teramo.

La torcia, scortata dai due gruppi e alla presenza dalle Autorità civili del Comune di Isola del Gran Sasso, dal Direttore della Casa Circondariale di Teramo della Polizia Penitenziaria di Teramo, dal Sindaco di Teramo, riceverà la benedizione da S.E. Mons. Lorenzo Leuzi, dopodiché la torcia raggiungerà la Casa Circondariale di “Castrogno ” Teramo, dove resterà fino al 10 aprile.

Il 10 aprile, al confine tra le regioni Abruzzo e Marche (San Benedetto del Tronto), avverrà il passaggio di consegna tra la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Teramo e quella della Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

