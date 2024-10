Giulianova. “E…state con noi”, questo è il nome della campagna itinerante di prevenzione ed educazione stradale, organizzata dalla Polizia di Stato che ha interessato diverse piazze e località balneari e montane particolarmente caratterizzate dall’affluenza di turisti.

In Abruzzo, precisamente sul lungomare di Giulianova, in Piazza del Mare, nella giornata di ieri, ha fatto tappa il Pullman azzurro della Polizia di Stato, l’aula didattica itinerante grazie alla quale la Polizia stradale fa scuola di sicurezza, e la Lamborghini Huracan della Stradale, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue.

Durante la campagna di prevenzione per la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, si sono tenute diverse iniziative rivolte a tutti i cittadini, ma soprattutto ai più piccoli.

Nello specifico, per promuovere l’iniziativa, è stato possibile far visitare agli avventori il “Villaggio della legalità della Polizia di Stato” con l’utilizzo di un simulatore di guida, per testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza, oltre ad altre attività, tra cui la proiezioni di video con brevi spiegazioni sul rispetto delle regole da adottare per viaggiare in sicurezza su strada.

L’obiettivo principale è stato quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, per consentire a tutti di viaggiare in sicurezza, soprattutto in questo periodo di vacanza.