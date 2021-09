La Polizia di Stato e l’Arta: rinnovato l’accordo per la tutela dei servizi informatici delle infrastrutture critiche

L’aquila. La Polizia di Stato e l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) rinnovano l’accordo bilaterale per la tutela dei servizi informatici delle infrastrutture critiche.

Il rinnovo del protocollo di collaborazione per la prevenzione di crimini informatici a tutela dell’infrastruttura informatica dell’Agenzia, è stato siglato dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo Vice Questore Elisabetta Narciso e dal Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) Maurizio Dionisio.

L’Accordo è stato stipulato il 21 giugno 2018 in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 9 gennaio del 2008 che ha individuato le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale ovvero i sistemi ed i servizi informatici di supporto alle funzioni istituzionali di diversi enti, pubblici e privati operanti in settori strategici per il Paese ed ha istituito, presso il Servizio Polizia Postale, quale organo centrale del Ministero dell’Interno per la sicurezza e regolarità dei servizi delle telecomunicazioni, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC).

Analoga attività viene svolta sul territorio in attuazione della direttiva generale relativa all’anno 2021 con la quale il Ministro dell’Interno ha previsto, tra gli ambiti operativi l’ampliamento della sfera di tutela delle infrastrutture critiche presenti sul territorio.

Anche i sistemi informatici e le reti telematiche dell’Agenzia ARTA Abruzzo possono annoverarsi in questa categoria in quanto funzionali allo svolgimento delle attività strategiche che l’Agenzia gestisce in materia di prevenzione e tutela dell’ambiente oltre che alla gestione dei dati inerenti le analisi ambientali.

La collaborazione, che proseguirà anche per i prossimi 3 anni, si è concretizzata attraverso la:

condivisione e analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture critiche informatiche gestite da ARTA Abruzzo;

segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti che pregiudichino la regolarità dei servizi di telecomunicazione;

identificazione dell’origine degli attacchi contro infrastrutture critiche del Sistema Paese, che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche gestite da ARTA o che da queste traggano origine;

realizzazione e gestione di attività di comunicazione reciproca per fronteggiare situazioni di crisi.