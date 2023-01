Pescara. Grande riconoscimento per la Pescara’s promotion di Pescara, che domani, alle 17:30, nella sala consiliare del municipio di Pescara, verrà premiata, insieme all’Asd Dynamica di Tagliacozzo, per aver vinto nella regione Abruzzo la Call to action “Le buone notizie dello sport”.

Si tratta di un’iniziativa dedicata alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. Alla Pescara’s promotion e alla Dynamica andranno una targa e un contributo economico. A consegnare i premi sarà Estra Spa, società multiservizi del settore energia. Nel corso dell’evento verrà attribuito anche un riconoscimento alla Muevete amigo di Spoltore, che ha ricevuto una menzione d’onore.

Nella cerimonia di premiazione interverranno Francesco Verniani, amministratore delegato Estra Prometeo; Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo; Roberto Ghiretti, presidente Sg Plus Ghiretti & partners e formatore dello sport. Modera Walter Nerone, consigliere nazionale Ussi Abruzzo.