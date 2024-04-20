Città Sant’Angelo. “Accogliamo con compiacimento la notizia per cui la regione Abruzzo ha disposto nei confronti della Terraverde Energy srl la revoca dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di rifiuti speciali non pericolosi di Piano di Sacco.

Ricorderete come lo scorso novembre, a seguito dei ripetuti episodi di incendio che nelle settimane precedenti avevano destato non poca preoccupazione fra i residenti, al fine di effettuare tutti gli approfondimenti del caso avevo richiesto e ottenuto una Commissione ambiente sul tema, grazie ad un lavoro sinergico tra i consiglieri comunali e regionali del PD. Oggi invece, il sindaco Perazzetti, dopo la scarsa incisività da noi più volte evidenziata, sembra assumersi tutti i meriti in relazione al risultato raggiunto.

Ad onor del vero fu proprio durante il confronto da noi sollecitato che emersero non poche perplessità e lacune. In particolare, il fatto che la polizza fideiussoria fosse già scaduta dal mese di settembre, lasciando intendere come in occasione dei tre incendi occorsi tra ottobre e novembre la regione non fosse garantita contro i danni e le altre incombenze.

Il servizio regionale Rifiuti e Bonifiche ha prontamente diffidato la Terraverde Energy srl a presentare una nuova polizza, e dalla lettura della determina DPC 026/81 pubblicata il 17 aprile possiamo ricostruire quanto ne è seguito, ovvero la presentazione da parte della società di polizze irricevibili, non valide o contraffatte.

Un dato, sarà un caso, che la prima bozza di fideiussione bancaria è stata rilasciata dalla Mia Mutua, la stessa che aveva la società che gestiva l’impianto delle Naiadi. Ripetiamo, un caso.

Siamo estremamente felici che i controlli e le verifiche scaturite dalla nostra richiesta abbiano consentito di far luce sulla vicenda. Da qui in avanti continueremo a monitorare attentamente la situazione confidando che il nuovo gestore sappia mostrare maggior rispetto per regole e prescrizioni”, lo dichiara Antonio Blasioli, vice presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo.