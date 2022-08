La montagna in sicurezza: ecco il vademecum di Soccorso Alpino, Club Alpino e Guide Alpine d’Abruzzo

9. IN CASO DI MINIMO DUBBIO AFFIDARSI A GUIDE ALPINE, ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA, ACCOMPAGNATORI TITOLATI DEL CAI PER I PROPRI SOCI.

10. IN CASO DI EMERGENZA ALLERTARE UNICAMENTE IL 118

Inoltre, in questa estate particolarmente calda, per rendere più gratificanti e piacevoli le attività

montane, suggeriamo di:

• SCEGLIERE ITINERARI NON ECCESSIVAMENTE LUNGHI ED IMPEGNATIVI

• ACCERTARSI DI PRESENZA O MENO DI ACQUA LUNGO GLI ITINERARI

• IDRATARSI BEVENDO ABBONDANTEMENTE

• AVERE CON SE UNA ADEGUATA/ABBONDANTE RISERVA DI ACQUA E LIQUIDI

• UTILIZZARE ALIMENTI ENERGETICI FACILMENTE ASSIMILABILI ED EVENTUALMENTE INTEGRATORI DI SALI MINERALI

• USARE CREME ALTAMENTE PROTETTIVE PER IL SOLE

• PROTEGGERE LA TESTA DAL SOLE CON CAPPELLI LEGGERI E TRASPIRANTI, E GLI OCCHI CON

OCCHIALI DA SOLE

• INDOSSARE INDUMENTI CHIARI, TRASPIRANTI E PROTETTIVI

• PARTIRE PRESTO AL MATTINO E NON ATTARDARSI

• NON ANDARE DA SOLI

• COMUNICARE I PROPRI ITINERARI

• SAPERE USARE APP MA SOPRATTUTTO CARTE E MAPPE DEI SENTIERI

Queste in sintesi le indicazioni basilari per affrontare con sufficiente sicurezza e tranquillità un’escursione in Montagna in questo particolare momento di gran caldo” questo il vademecum per la montagna in sicurezza di Soccorso Alpino, Club Alpino e Guide Alpine d’Abruzzo.