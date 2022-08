“La metafisica dell’anima” di Annarita Di Paolo presentato a Fallo

Verrà presentato sabato 13 agosto alle 18.30 a Fallo il volume di poesie di Annarita Di Paolo, La metafisica dell’anima, per le edizioni Irdidestinazionearte. Con la copertina di Carlo Gentili e la prefazione di Massimo Pasqualone, che interverranno all’evento con Eugenia Tabellione, che leggerà i testi poetici.

Annarita Di Paolo è una poetessa originaria di Fallo (Ch), un incantevole borgo immerso tra le verdi colline. Dal 2010 vive a Chieti dove svolge la sua attività professionale come Formatrice e Mental Coach presso diverse realtà imprenditoriali. Trainer di Programmazione Neuro Linguistica (PNL) certificata dalla “Society of NLP” degli U.S.A. è anche Cultrice della materia “Management del capitale umano” nel dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

E’ Docente di Filosofia e Storia presso i Licei e Consulente in Comunicazione e

Marketing. Dopo la Laurea in Filosofia e Gestione aziendale ha conseguito un Master di II° livello in Filosofia moderna e contemporanea e ha frequentato diversi corsi sulla crescita personale.

Dal 2020 è Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Culturale “Irdidestinazionearte” con sede a Francavilla al Mare (Ch) e Socia ordinaria della Società Filosofica Italiana (Roma).

Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nell’Area Human Resources avendo collaborato con Agenzie per il Lavoro leaders in Italia come Responsabile della Selezione e Trainer di importanti progetti aziendali. E’ un’esperta di Comunicazione e attualmente si occupa di Formazione, Sviluppo personale e Gestione delle Risorse Umane.

Annarita Di Paolo ha il merito di aver portato alla luce le opere di Alceste Tito De Lollis (1820 – 1887), letterato e filosofo originario di Fallo. Ha l’onore di essere, perciò, citata come prima fonte di studio dell’autore nell’Archivio della Regione Abruzzo.

Da sempre affascinata dal potere magico delle parole e dalla poesia, nel corso degli anni ha conseguito importanti Premi Letterari nel panorama nazionale ed internazionale, tra i quali: Premio speciale della Giuria del Concorso Letterario Nazionale “Histonium” nel 2021; 2° posto del Premio Letterario Internazionale “Nina Guerrizio” nel 2012; 4° posto nel Premio Letterario Nazionale “Gabriele d’Annunzio” nel 2011; Premio speciale della Giuria del Concorso Letterario Nazionale “Histonium” nel 2010; 4° posto del Premio Letterario Internazionale “Omaggio a Verga” nel 2001. Ha conseguito il Diploma d’onore 4° classificato ex aequo e Coppa del Premio Letterario Nazionale “Gabriele d’Annunzio” nella sezione “poesia in lingua”, indetto nel 2011 dall’Associazione Culturale “Area Libera”; Diploma e Targa personalizzata 6° classificato ex aequo del Premio Letterario Nazionale “Franco Bargagna”nella sezione “poesia in lingua”, indetto nel 2012 dall’Associazione Culturale “Piaggio”.

Ha pubblicato la poesia “Il Profumo dell’Anima” nell’Antologia nazionale “Nel segno del Tricolore” e la poesia “Emozioni” nell’Antologia nazionale “Alba radiosa d’Amore”, edite dalla Casa Editrice Cannarsa. Nel 2021 le poesie “Silenziosa eleganza” e “Il Simposio di Zeus Xenios” sono state pubblicate nell’antologia “Il Canto di Flora” con Teaternum Edizioni curata dal critico letterario Prof. Massimo Pasqualone. Nel 2022 il suo componimento poetico dal titolo “Alchimia” è stato pubblicato nella prestigiosa antologia internazionale “The Alchemy of Poetry. Scrittori italiani a Londra” con Teaternum Edizioni. Ha pubblicato le poesie “Madre Povertà” e “I colori della Povertà” nel calendario regionale dell’anno 2011 realizzato in occasione del Concorso Letterario “PartecipAbruzzo” in collaborazione con l’Unione Europea, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, lo Europe Direct, l’Ordine dei Giornalisti de L’Aquila. Nel 2011 ha pubblicato l’articolo “Fedele Romani: la natura e il senso del sublime” nel periodico fiorentino “Voci d’Abruzzo a Firenze”.