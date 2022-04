La Marsica alla Borsa Internazionale del Turismo: valorizzati percorsi turistici, archeologici e culturali

Avezzano. “Dmc Marsica” con il Presidente Giovanni D’Amico, in collaborazione con il tour operator “Appennini For All” di Mirko Cipollone, ha partecipato, nel padiglione della Regione Abruzzo, alla Borsa Internazionale del Turismo che si è tenuta a Milano dal 10 al 12 aprile 2022.

Dmc, con Appennini For All, ha promosso circa venti proposte turistiche della Marsica e, sulle tracce della Via Valeria, tra Marsica e Valle Peligna.

In particolare sono stati valorizzati percorsi turistici archeologici e culturali (da Tagliacozzo, a Celano, ad Alba Fucens, Angitia, l’Emissario) integrati con elementi innovativi (Aielli con Borgo Universo); percorsi esperienziali (le riserve di Zompo Lo Schioppo e Grotte di Luppa, con il Cammino dei Briganti e l’esperienza della Cooperativa Terre Nostre). Molte proposte sono caratterizzate, con le competenze di Appennini For All, per l’accessibilità a tutti.

Durante la BIT sono stati attivati diversi contattati, con particolare attenzione ad operatori interessati al turismo di ritorno e alla diversificazione delle proposte di turismo tradizionale su Roma, in considerazione della vicinanza della Marsica e della specificità dei nostri prodotti.