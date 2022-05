“La Lanterna Magica” nelle scuole per la Giornata della diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo

L’Aquila. Prosegue l’attività dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila nelle scuole. Proiezione di lungometraggio con approfondimento cinematografico è la proposta culturale che accompagna centinaia di studenti ad affrontare tematiche di rilevanza sociale e culturale attraverso il prezioso contributo della Settima Arte.

In occasione della “Giornata mondiale della Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo”, domani, sabato 21 maggio 2022 “La Lanterna Magica” propone la visione in streaming del film Bekas di Karzan Kader ( Svezia, Finlandia, Iraq , 2007) seguito dal contributo cinematografico di Katiuscia Tomei.

I protagonisti sono due fratellini curdi che, dopo aver visto da un buco nel muro del cinema il film Superman, decidono di affrontare un viaggio per raggiungere l’America.

L’Istituto ha scelto questa pellicola ambientata in Kurdistan poiché è una regione che ha suscitato molto interesse in Occidente. Il popolo non è dotato di sufficiente autonomia, nonostante le antiche tradizioni, la cultura e le diverse dichiarazioni storiche che hanno affermato l’opportunità di uno stato curdo indipendente. In Bekas i due fratelli sopravvivono con grandi difficoltà lavorando come lustrascarpe di strada lungo le strade polverose infestate dai posti di blocco, che non conoscono differenza tra persone o cose. L’America, dove vogliono scappare, è il luogo dei possibili, dal quale cercano di attingere anche senza conoscerlo: Superman, Michael Jackson («quello che canta») e la Coca Cola (simbolo del commercio seriale, presentata con sfumature sarcastiche un po’ alla Warhol).

La Giornata, dunque, è un’occasione per riaffermare quanto sia importante l’impegno nell’aiuto di alcune popolazioni più sfortunate che diventa sempre più gravoso a causa delle guerre e la violenza mosse verso le minoranze culturali che distruggono il patrimonio comune per indebolire i legami tra i popoli e la loro storia svuotandoli delle loro identità e diversità sociali.

Si ringrazia per la collaborazione l’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo, che ha accolto l’iniziativa promuovendola presso le Scuole.

Questi i link per seguire l’evento:

Bekas di Karzan Kader ( Svezia, Finlandia, Iraq , 2007) https://www.youtube.com/watch?v=OcBuC6Cx524