Roma. C’è stato anche un po’ di Abruzzo nella prima puntata di “Tú sí que vales”, celebre programma di intrattenimento, ormai giunto alla sua decima edizione andato in onda ieri sera su Canale 5. Ieri sera, infatti, davanti ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, e alla presidente della giuria popolare, Sabrina Ferilli, la giovane Giulia si è esibita con la sua amica Ella.

Giulia, di Francavilla al Mare, ha solo 14 anni, ma, nonostante la sua giovane età, ha conquistato i telespettatori di Canale 5 con una profonda interpretazione della canzone “People Help the People” di Birdy. Come ha messo in luce Zerbi, critico musicale e conduttore radiofonico, Giulia, con il suo timbro particolarissimo, ha davvero stregato tutti per la sua bravura e competenza, soprattutto considerato la sua giovane età.

Ma la peculiarità della sua esibizione è stata un’altra: Giulia, in realtà, si è esibita in un duetto con il suo amato peluche Ella. Proprio così, la ragazza abruzzese è una ventriloqua, arte a cui si è avvicinata soltanto da pochi anni. Giulia ha spiegato che durante la pandemia le era capitato di vedere un video di YouTube di un ventriloquo che cantava, e così, per caso, ha iniziato a interessarsi a questo mondo e ad apprendere, da autodidatta, le tecniche di ventriloquia.