Pescara. La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene ha convocato per domani, martedì 5 settembre, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Pescara, la nuova riunione del Tavolo tecnico regionale socio-sanitario per la raccolta di tutti i dati relativi alla fascia di età 0-17 anni.

“Il Tavolo, al quale partecipano istituzioni, associazioni e tutti i portatori di interesse che lavorano con e per i minori – ha sottolineato Falivene – si pone l’obiettivo di affrontare la prevenzione su temi quali il diabete, l’anoressia, l’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti oltre ai disturbi alimentari.

L’analisi che verrà portata avanti in questi mesi, inoltre, riguarderà anche gli oltre 7.000 bambini diversamente abili che risiedono in Abruzzo. L’occasione sarà indispensabile per analizzare anche “Il Codice del diritto della persona di minore età alla salute e al servizi sanitario” redatto nel 2020 da tutti i Garanti dell’Infanzia regionali”.