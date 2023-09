Casalincontrada. Prende il via oggi , a cura dell’associazione Terrae Odv, la settimana più importante dell’anno per conoscere e approfondire il mondo della terra cruda. Anche per la XXVII Edizione della Festa della Terra, che si terrà fino a domenica 17 settembre, addetti e appassionati si ritroveranno nel piccolo paese collinare di Casalincontrada per partecipare a workshop, seminari, presentazioni di libri, Tesi di Laurea e video su terra cruda e territorio, tavole rotonde.

Venerdì 15, i seminari saranno introdotti dal sindaco di Casalincontrada, Vincenzo Mammarella e da Maria Teresa Iaquinta, rappresentante di Icomos, organizzazione non governativa advisory body dell’Unesco. Presenti le Università di Padova, Cagliari, Roma Tre. Si guarderà alle Marche con la Call for Project nazionale, esposizione del Bando di idee sul costruire con la terra cruda, a cura di Anna Paola Conti, punto di riferimento e ideatrice dell’Ecomuseo di Villa Ficana – Macerata. Seguiranno il dibattito sulle esperienze maturate per la valorizzazione e tutela delle case di terra della Regione Abruzzo, dagli Enti territoriali, dagli enti locali, dallo Stato e un momento più intimo con il ricordo dell’architetto Claudio Di Palma, esponente abruzzese della land art.

Sabato 16, nella mattinata ci sarà l’incontro istituzionale per la firma del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Chieti e l’Associazione “Città della terra cruda”, nel pomeriggio sarà inaugurata la XXI edizione della Mostra fotografica “Le case di terra – Paesaggio di architetture”, esposizione di foto arrivate da varie parti del mondo selezionate da un’apposita giuria e, alle 17.00, sarà presentato il nuovo PSR del Gal Maiella Verde per le opportunità di sviluppo sostenibile. La Festa si chiuderà con la Passeggiata consapevole e concerto meditativo sull’itinerario tracciato dalla Comunità di Progetto Abruzzo Marrucino TerrAccogliente, che ruota intorno a Borgo Malandra Vecchia.

Dopo l’edizione dello scorso anno incentrata sul riuso della terra cruda in chiave tecnologica e creativa, l’appuntamento del 2023 vuole rispondere agli interrogativi sul futuro della terra cruda con approccio pratico e si catalizza su due focus: l’approfondimento sull’uso dei materiali naturali partendo dall’esperienza di Luciano Riberi, artigiano edile specializzato sull’uso di calce, argilla e canapa, passando per la lezione teorico-pratica sulle proprietà dell’argilla del geologo Silvano Agostini; l’Africa e le tecniche di costruzione in terra cruda della Costa d’Avorio, raccontate dall’architetto Stefan Pollak.

A conclusione della tre giorni del workshop con cui la Festa apre (iscrizioni [email protected] – 3497414695), la sera del 13 settembre, l’associazione “Le Ginestre” organizzerà un incontro di socializzazione con gli abitanti del territorio, con proiezione del filmato “Le Ripe di Malandra”, per riappropriarsi della pratica della relazione, centrale nella struttura sociale delle comunità di epoche passate.

“Le esperienze non devono essere autoreferenziali – dice l’architetto Gianfranco Conti presidente dell’associazione Terrae Odv – ma devono entrare in un circuito di scambio di idee evitando posizioni precostituite. Bisogna guardare le esperienze fatte nelle università con spirito pratico: le Tesi di Laurea dove sono riuscite ad arrivare? cosa hanno avuto la possibilità di cambiare?”.

Nel cuore di questa edizione ci sono i 30 anni del CeDTerra, Centro di documentazione permanente sulle case in terra cruda, con sede nel palazzo storico Villa De Lollis, la cui identità è stata costruita nel tempo dall’associazione Terrae Odv che lo gestisce da più di vent’anni curandone tutto l’impianto organizzativo. Al piano terra dell’edificio si trova la biblioteca tematica sull’architettura in terra cruda. Il CeDTerra, nel 1993, è stato riconosciuto con legge regionale “Museo di 4° Categoria”, custodisce quindi anche materiale sparso sul territorio, come la Casa di Teresa, laboratorio della terra cruda destinata alle esposizioni dei prodotti locali e all’accoglienza di artisti. Nel 2006 è stato riconosciuto dalla Regione Abruzzo come Centro di Educazione Ambientale (CEA). È anche parte della Rete dei Centri di Documentazione dell’associazione internazionale Città della Terra Cruda. A raccontare studi, riflessioni, laboratori, iniziative nei 30 anni del CeD sarà l’architetto Maria Cristina Forlani che per prima, 40 anni fa, pose la questione della terra cruda.

Programma:

lun11/merc13 SETTEMBRE

@ Casalincontrada

Villa De Lollis – CeDTerra – La Casa di Teresa, Case Aceto, Borgo Malandra Vecchia

REALIZZARE CON LA TERRA | WORKSHOP* Per un massimo di 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria

1.LE TECNICHE CON MATERIALI NATURALI (canapa, calce, terra)

Attività teorico-pratiche per sperimentare in prima persona con Luciano Riberi, fondatore di Calcinia, e Silvano Agostini, geologo

COSTRUIRE CON MASSONI TRA AFRICA E ABRUZZO

Il workshop è curato da AK0 – architettura a kilometro zero ETS in collaborazione con il CEDTerra e la cooperativa edile Jeune Talent di Prikro, Costa d’Avorio*

*Nelle aree interne dell’Africa occidentale è ancora uso comune costruire abitazioni ed edifici collettivi in terra cruda. Una delle tecniche applicate è detta “à la béninoise”. È una tecnica muraria arcaica, di quelle che al posto dei mattoni usano sfere o panetti modellati a mano. In questo è del tutto simile alla tecnica del ‘massone’ di cui è fatta la gran parte delle case di terra in Abruzzo e nelle Marche

giovedì 14 SETTEMBRE

Ore 17:00 – 19:00 @ Casalincontrada

Villa De Lollis – CeDTerra – Piazza A. De Lollis (Piazza del Municipio)

LIBRI&VIDEO | terra cruda e territorio

– TECNOLOGIE LOCALI E COSTRUZIONE DELLA CASA IN ABRUZZO – di Maria Cristina Forlani – Tipolitografia SIGRAF 1983

– VASTU. L’UNIVERSO IN ARCHITETTURA – di Alessandro Checchi by Amazon Italia.

– LE RIPE DI MALANDRA. Storie di terra, paglia, acqua e vita – di Virginia Chiavaroli – regia di Francesco Sarmiento

Sono invitati a dialogare con noi i nostri “compagni di viaggio” di questi 30anni del CeDTerra

Dialogano con gli autori: Anna Crisante, Giuliano Di Menna, Anna Paola Conti

venerdì 15 SETTEMBRE

Ore 9:30-12:00 @ Casalincontrada – Chiesa Madonna delle Grazie – Largo Finizio

SEMINARIO L’architettura di terra – temi e sinergie nelle varie aree del mondo

Saluti del Sindaco Vincenzo Mammarella

– INTRODUZIONE L’esperienza degli organismi internazionali – Maria Teresa Iaquinta, ICOMOS Italia

– UNIVERSITERRA FOCUS AFRICA – Presentazione e confronto tesi di laurea sul tema dell’architettura sostenibile con materiali naturali nel continente africano, Stefan Pollak, AK0, Gaia Bollini, Università di Padova – Maddalena Achenza, Università di Cagliari – Adolfo Baratta, Università Roma Tre – Gianfranco Conti, CeDTerra

– Patrimonio cileno vernacolare in terra decorato, Elena De Santis – Università La Sapienza Roma

– Una casa delle donne per Imloul, Marocco – Aurora Fanti di Terre à terre asbl (Belgio) e Stefania Vestuto di Studio2111 (Italia)

– Il “genius loci” di Zanzibar – da Casalincontrada, Abruzzo, Italia, all’arcipelago di Zanzibar – Arturo Vittori e Enrico Poggiali

– Silvano Agostini dialoga con Sergio Sabbadini autore di TERRA COME TERZA PELLE – intonaci e finiture a base di argilla – EdicomEdizioni 2023

– Call for Project nazionale sul tema della costruzione in terra cruda, Anna Paola Conti, Ecomuseo di Villa Ficana

SEMINARIO Buone Pratiche & Architettura in Terra Cruda

Ore 15:00 – 19:00 @ Casalincontrada – Chiesa Madonna delle Grazie – Largo Finizio

Saluti del Sindaco Vincenzo Mammarella

Coordina Associazione Terrae Odv

– Le esperienze maturate per la valorizzazione e tutela delle case di terra dalla Regione Abruzzo, dagli Enti territoriali, dagli enti locali, dallo Stato

– Censimento delle case di terra in Provincia di Chieti – aggiornamento del PTCP, ricerche & GIS – avvio delle procedure – arch. Margherita Fellegara – Responsabile P.O. Servizio Urbanistica e Pianificazione territoriale

– Rassegna dei Piani urbanistici & le case di terra cruda – prima indagine a cura dell’Associazione Terrae Odv

– Università&Territorio – Due esempi di ricerca tratto dall’Archivio del CEDTERRA:

– Case di terra, Casalincontrada, Borgo Spadaccini – Laboratorio di restauro architettonico A.A 2008/2009 – prof. Marcello D’Anselmo, prof.ssa Lucia Serafini- stud.sse Elena Lallone, Laura Mambella, Ramona Massa

– Architettura “povera” e restauro. Le case di terra in Abruzzo – Laboratorio di restauro architettonico A.A. 2018 – relatrice prof.ssa Lucia Serafini, correlatori prof.ssa Ottiavia Aristone e Gianfranco Conti – stud. ssa Ambra Lattanzio

Sono invitati: Regione Abruzzo, Assessore all’Urbanistica Nicola Campitelli – i Sindaci – le Province – gli Ordini Professionali e di Categoria – le Camere di Commercio – gli Operatori economici – i Gruppi di Azione Locale (GAL) – gli Enti di formazione – le Scuole – le Università – Daniele Schiazza, Presidente Ordine Architetti paesaggisti della provincia di Chieti

sabato 16 SETTEMBRE

Ore 10:00 -12:00 @ Chieti, Sala del Consiglio della Provincia di Chieti

Firma Protocollo d’Intesa Provincia di Chieti e Ass. Città della terra cruda

Proiezione del Video documentario del regista Alonso Crespo:

Un progetto dell’Associazione Internazionale Città della terra cruda con il quale si racconta l’architettura in terra cruda in Italia.

Sono invitati: Regione Abruzzo – Soprintendenze MIC – Comuni – Province PE – TE – AQ

COLLOQUI SULLA TERRA | TALKS ON EARTHEN ARCHITECTURE

ore 15:30 – 18:30 @Casalincontrada, Villa De Lollis – CedTerra

Saluti del Sindaco Vincenzo Mammarella

– I 30 anni dal riconoscimento del CEDTERRA come Museo di 4° Categoria – “Centro di Documentazione”

– …sentire l’odore di un campo appena arato…l’amore per la natura, per il paesaggio, arriva alla testa, riempie il cuore. In ricordo di Claudio Di Palma …lo ricorda Francesco Zappacosta

– Abruzzo Marrucino TerraAccogliente – Futuro presente, un progetto di 9 Comuni: Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Pennapiedimonte, Pretoro, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina, Vacri – G.A.L. Maiella Verde

Invitato: Assessore Daniele D’Amario – Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo

Domenica 17 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE MOSTRA| XXI Ed. “Le case di terra – Paesaggio di architetture”

Presidente della Giuria: Arch. Stefan Pollak

Giurati: Sindaco Comune di Casalincontrada/delegato, Marco Sideri – Presidente Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, arch. Dante Pallotta – Fondazione Architetti Chieti – Pescara, Mauro Vitale – Fotografo, Stefania Giardinelli – Ass. Terrae Odv, Claudia Di Donato – Ass. Terrae Odv. Giurati supplenti: Ambra Lattanzio – Ass. Terrae Odv, Vincenzo Masciovecchio – Ass. Terrae Odv

PASSEGGIATA CONSAPEVOLE

Ore 14:30 -18:00 @ Casalincontrada, CeDTerra (punto di partenza)

Passeggiata consapevole con concerto meditativo sull’itinerario tracciato dalla Comunità di Progetto Abruzzo Marrucino TerrAccogliente

Tiziana Franceschini e Debora Longini accompagneranno il cammino con pratiche di riconnessione con la Natura tra movimento e suono. In collaborazione con l’associazione “Le Ginestre”. Si consiglia un tappetino yoga. Percorso adatto a tutti.