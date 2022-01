La favola di Alassane Sidibe, dal barcone al paesino d’Abruzzo fino al debutto in Serie A con la Lazio

Collelongo. È una storia bellissima, di immigrazione, di riscatto e di orgoglio. Che dipinge l’immagine di un Abruzzo accogliente e forte, che adesso incrocia le dita e sogna traguardi sempre più importanti per un giovane ivoriano di soli 19 anni, adottato dall’Abruzzo.

Ha debuttato in Serie A, nelle fila della Lazio, Alassane Sidibe, promettente promessa del calcio italiano, cresciuto a Collelongo, un piccolo paese nella provincia dell’Aquila, alle porte del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. In rete spopolano gli articoli che raccontano la sua storia.

“Quella di Alassane è una storia bellissima, iniziata in Costa d’Avorio e proseguita con uno dei tanti viaggi della speranza all’inseguimento di un sogno. Arrivato a inizio 2016 a Lampedusa assieme al fratello Hamed, ha vissuto i suoi primi mesi in Italia lontano sia dalle coste di sbarco che da Bergamo: in Abruzzo, nel piccolo comune di Collelongo, in provincia de L’Aquila. Era minorenne, così fu direttamente il sindaco Rosanna Salucci a incaricarsi della custodia di Alassane, fin quando una coppia si fece carico delle responsabilità legali”, scrive sulla Gazzetta dello Sport, Marco Calabresi, all’indomani del suo esoerdio “La voce che il ragazzo era bravino, però, sul territorio si sparse in fretta: fu il Capistrello (società di un altro centro dell’aquilano) a notarlo, da lì le segnalazioni arrivate all’Atalanta. Un anno in Under 17 (2018-19), uno in Under 18, adesso il secondo in Primavera: con la squadra di Massimo Brambilla, Sidibe ha segnato dieci gol nella passata stagione e sette in questa, cinque in campionato e due in Youth League. Senza neanche essere un attaccante, ma un centrocampista”.

Un tripudio di gioia è arrivato dalla pagina Facebook “US Capistrello”, in cui la società racconta: Un sogno che è diventato realtà. ALASSANE SIDIBE… Ha iniziato con il nostro settore giovanile, guidato da grandi mister come Lancia Filippo e Tuzi Attilio, ragazzo timidissimo, ma vederlo giocare era una gioia, ci faceva brillare i nostri occhi, eravamo tutti convinti che arrivasse in alto, non a caso c’era la fila di grandi società per tesserarlo , questa sera ALASSANE ha esordito in serie A. Motivo di grande orgoglio per la nostra società US CAPISTRELLO… Non fermati ALASSANE facci sognare”.

In tantissimi hanno già lasciato sulle pagine virtuali della rete l’in bocca al lupo al ragazzo e le congratulazioni anche a Giuseppe e Liliana, la coppia che lo ha “adottato”, nutrendo il suo amore e la sua passione per il calcio.