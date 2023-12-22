Pescara. L’anno 2023 è stato un anno fortunato per i consumatori che nel territorio abruzzese hanno effettuato i loro acquisti utilizzando strumenti di pagamento elettronici, richiedendo all’esercente la partecipazione alla “Lotteria degli scontrini” tramite l’esibizione del proprio codice lotteria.

Presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, nel corso del corrente anno, sono stati reclamati da acquirenti ed esercenti trenta premi per un totale di 620mila euro. Tutte le vincite sono state effettuate a seguito di acquisti di modico valore e, addirittura, uno scontrino di 1,50 euro ha fatto realizzare una vincita di 25mila euro. Il primo premio nell’anno 2023 è stato di 100mila euro ed è stato assegnato ad una coppia di anziani coniugi che finalmente potranno realizzare il loro sogno di acquistare casa. Particolarmente toccante anche la felicità di un padre che, a seguito della vincita di 25 mila euro, ha dichiarato ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, che la somma potrà consentire, con minore difficoltà, di far fronte alle spese universitarie del proprio

figlio. Gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite sul conto corrente dei fortunati vincitori, una volta perfezionate le procedure, vengono autorizzati dalla competente Direzione Giochi.