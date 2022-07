La danza della vita, Ambecò: “Come riconnettersi alla bellezza che c’è dentro e fuori di noi” (fotogallery)

“Abbiamo danzato la Biodanza all’ombra di una meravigliosa quercia al centro di uno splendido campo di fiori di lavanda”, raccontano gli organizzatori, ” siamo andati alla scoperta degli antichi mulini lungo il torrente, alla ricerca di suoni e memorie dell’acqua; percorso sentieri notturni e cantato intorno al fuoco; camminato a piedi nudi sull’erba, percependo il sostegno della nostra terra; ci siamo immersi nel bosco di faggi centenari aprendo i sensi alla bellezza intorno a noi. Ma soprattutto: siamo stati bene, in armonia con la natura e ci siamo divertiti in compagnia”.

“Il prossimo appuntamento è per il 15 e 16 ottobre nelle foreste del Parco Sirente Velino. Dove? Nella bellissima regione Abruzzo”, continuano gli operatori di Ambecò, “il Forest Bathing è il termine internazionalmente riconosciuto per indicare una pratica volta al miglioramento del benessere attraverso attività piacevoli e rilassanti da svolgere in contatto con la natura dei boschi. Da anni la ricerca scientifica sta dimostrando i diversi benefici di un’immersione in un ambiente naturale, che coinvolgono l’apparato respiratorio e cardiovascolare e vanno a potenziare il nostro sistema immunitario: regolazione della pressione sanguigna, riduzione dello stress, aumento della serotonina e quindi del tono dell’umore, solo per citarne alcuni”.