Roccascalegna. Sabato 17 marzo si terrà presso il Civico20 RistorArtGallery a Roccascalegna un evento artistico, culturale ed enogastronomico. L’incontro, dal titolo “Suoni luci sapori colori”, vedrà tra gli invitati molti protagonisti che incentivano il nostro Abruzzo sotto le forme più diverse. Verrà presentata la mostra personale “Respiro d’Abruzzo” di Katia Koudachova con le opere dedicate alla Costa dei Trabocchi e interverrà il pittore Nik Metani per il passaggio del testimone.

Altra figura di spicco sarà Rinaldo Verì, patron del famoso trabocco Punta Tufano di Vallevò, impegnato a promuovere ambiente e cultura, che ci delizierà con i racconti delle prodezze dei traboccanti. Saranno presenti inoltre anche le rappresentanti dell’associazione Vacanze Abruzzo Natura operanti da sempre per la promozione del territorio. Nell’occasione saranno aperte le iscrizioni per l’anno 2024 al fine di poter usufruire delle numerose iniziative che verranno calendarizzate nelle prossime settimane.

Alle ore 17 ci sarà anche il 1° torneo di scacchi amatoriale con 3 postazioni gratuite dove grandi e piccini potranno sfidarsi utilizzando le proprie strategie. Per allietare tutti gli ospiti e i partecipanti della ricca serata è prevista una cena a base di prodotti Slow Food ovviamente abruzzesi con musica gipsy jazz del quartetto vastese Le Chat Rouge.

L’evento è organizzato da Valentina Caniglia e promosso dal ristorante Civico 20 di Roccascalegna che dal 2015, insieme a Carmine Di Donato, promuove eventi culturali e artistici esclusivi in Val di Sangro. Per informazioni e prenotazioni si prega di chiamare il numero 328/1016409.