Come ogni anno torna la tradizionale e attesissima classifica dei personaggi abruzzesi più influenti, attualizzata in base al 2023. Quest’anno, oltre agli onnipresenti rappresentanti istituzionali e agli imprenditori dei settori industriali e alimentari, ci sono anche tanti volti nuovi della scienza, dello sport e del mondo dello spettacolo.

Per la prima volta è stata data la possibilità di suggerire liberamente sul nostro quotidiano i personaggi degni di nota. Questo ha permesso di stilare una classifica di base, con punteggi di “peso”, che rappresentano meglio il favore popolare. I valori sono stati poi moltiplicati per un coefficiente che tiene conto di tutti gli articoli di cronaca del 2023, che considera il grado di popolarità su media e social, in base all’ambito d’influenza. Infine è stato assegnato un peso maggiore ai personaggi che durante il 2023 si sono distinti nel sociale, nella cultura, nell’arte, nello sport o nella comunicazione, oppure che hanno ottenuto premi, riconoscimenti, promozioni o pubblicazioni. Tutti questi parametri hanno dato vita alla classifica che segue, che vi proponiamo iniziando con i primi dieci classificati:

Fabrizio Tosone. Il numero uno del 2023 è aquilano, ed è stato direttore generale dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) da marzo 2021 fino a giugno 2023. Una carica importante quella ricoperta da Tosone, che gli ha permesso di affermarsi a livello nazionale e internazionale come uno dei personaggi abruzzesi più importanti degli ultimi anni. Alessandro Ripani. Il teramano è uno dei due italiani selezionati dall’OMS per far parte del Technical Advisory Group, composto da 17 esperti internazionali al lavoro sulla nuova strategia e piano d’azione 2024-2029 nella Regione Europea per rafforzare la preparazione, la risposta e la resilienza alle emergenze sanitarie, ruolo di grande prestigio a seguito dell’epidemia da Covid19. Niko Romito. Anche quest’anno lo chef si piazza sul podio. Dopo Pechino, Shanghai (entrambi con una Stella Michelin), Dubai (due Stelle Michelin), Milano, Parigi e Roma, quest’anno lo chef di Castel Di Sangro ha guadagnato la prima stella nel suo nuovo ristorante di Tokyo. Debora Rossi. Papà abruzzese e mamma veneta, è la prima comandante donna di Ita sui voli intercontinentali, che vola sugli Airbus A330 e A350. Nel 2021 è diventata pilota ai comandi volo “demo” per il conseguimento del Certificato Operatore Aereo (COA), quest’anno Deborah è diventata Comandante e ha concluso il suo primo volo da Comandante su un Airbus A350 da Roma a Buenos Aires. Pierluigi Biondi. Scende dal terzo al quinto posto il sindaco dell’Aquila, sempre più punto di riferimento per il partito della premier Meloni. L’Aquila, sotto la sua guida, sta diventando sempre più centrale nello scacchiere amministrativo della Regione Abruzzo, grazie a cui gioca un ruolo da protagonista. Edoardo Papa. Poco più di un mese fa il giovanissimo atleta pescarese è diventato il nuovo campione di surf italiano 2023. Il ventiduenne ha vinto su tutti, trionfando sui più forti surfer, nel Campionato Italiano organizzato dalla FISSW (Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard) svoltosi in Sardegna, a Capo Mannu. Prossimo obiettivo: conquistare un posto alle Olimpiadi di Parigi. Nicola Di Nicola. Settimo posto per il patron del gruppo Cosmo, meglio conosciuto come Globo, che partendo da Teramo ha ormai colonizzato tutta la penisola con 107 punti vendita, un fatturato di quasi 700 milioni e più di 1800 collaboratori. Fabrizio Guarracini. Il cardiologo abruzzese si piazza tra le prime dieci personalità della Regione, grazie ai suoi tanti riconoscimenti ottenuti in ambito medico scientifico. Quest’anno Guarracini si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento dell’Associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione destinato a medici che hanno dato un contributo di rilievo nel campo della ricerca e dell’attività clinica nel settore dell’aritmologia e della cardiostimolazione italiana ed è il primo elettrofisiologo abruzzese invitato a relazionare al Convegno di Cardiologia “Fausto Rovelli”. Stefano Pessina. Già vincitore della classifica 2022, Pessina è l’ingegnere e imprenditore nato a Pescara, finito sulla copertina di Forbes come uno degli uomini più ricchi d’Italia e tra i più ricchi al mondo. Pessina oggi è a capo della più grande catena di drugstore al mondo, la Walgreens Boots Alliance, azienda quotata al Nasdaq e che vende in 20 Paesi, con 400mila dipendenti e un fatturato di 117 miliardi di dollari. Grazie ai giusti investimenti, nel giro di pochi anni l’imprenditore abruzzese è diventato il 3° uomo più ricco d’Italia e il 221° al mondo, con un patrimonio personale stimato di 10,5 miliardi di dollari. Walter Tosto. Sempre presente nella top ten, quest’anno si piazza al 10° posto dopo la notizia dell’investimento da 3,6 milioni, con cui Walter Tosto realizzerà a Chieti, attraverso l’autorizzazione unica dal commissario Zes Abruzzo, un nuovo fabbricato di circa 2.000 mq, che consentirà di raddoppiare le aree adibite ad ufficio.

Diverse le new entry di quest’anno nella top 20, ad iniziare da Stefano La Rovere (11°) il mago abruzzese dei robot di Amazon, Gaetano Miranda (12°), l’antropologo fisico prestato all’imprenditoria che si conferma tra i leader della ristorazione abruzzese con l’apertura del terzo McDonald’s in regione, quello di Teramo, dopo L’Aquila e Avezzano, Nicola Di Sipio (13°) premiato da Mattarella come industriale simbolo, Stefano Di Giovacchino (20°) che ha conseguito la migliore tesi di dottorato in matematica d’Italia. Poi Daniel Ciofani (21°) il calciatore ex capitano della Triestina che oggi gioca in Serie A con il Frosinone, di cui è diventato il miglior marcatore di sempre.

Il resto della classifica vede tanti altri personaggi e volti noti della regione, a cominciare dagli immancabili politici come Luciano D’Alfonso (14°), Guido Quintino Liris (15°), Giovanni Legnini (17°), Luigi D’Eramo (19°), Marco Marsilio (28°), Luciano D’Amico (33°), il senatore del Pd Michele Fina (38°), il senatore Etelwardo Sigismondi (42°), Emanuele Imprudente (43°), Lorenzo Sospiri (46°), Stefania Pezzopane (49°), Guerino Testa (51°), Silvio Paolucci (54°), Americo Di Benedetto (58°), Domenico Pettinari (61°), Camillo D’Alessandro (63°), Gianguido D’Alberto (70°), Pierpaolo Pietrucci (74°) Carlo Masci (77°) e Roberta Gargano (88°).

Il mondo dell’imprenditoria è sempre presente nelle parti alte della classifica, a cominciare da Filippo Antonio De Cecco (23°), il re della pasta, Alessandro Aquilio (30°) manager della content factory di Ikea, Paride Vitale (31°), ideatore del brand Parco 1923, Carlo Toto (37°), Sergio Dompé (53°). Ma tanti sono anche gli imprenditori legati a tutto ciò che gira intorno al cibo e all’enograstronomia, a cominciare dal mondo del vino, con Emidio Pepe (40°), con la regina dei vini Marina Cvetic (45°), gli chef Nicola Fossaceca (39°), Peppino Tinari (52°) William Zonfa (57°) e Mauro Colagreco (65°), Maria Stefania Peduzzi di Rustichella d’Abruzzo (67°), Daniele Kihlgren (78°), Francesca Cardarelli (76°) titolare del celebre “Penelope a Mare” di Pescara, e l’immancabile food blogger Giorgia Di Sabatino (90°).

Tra gli artisti e i personaggi dell’intrattenimento e dello spettacolo troviamo la scrittrice Donatella Di Pietrantonio (22°), l’immancabile Germano D’Aurelio, meglio conosciuto con il nome d’arte Nduccio (27°), il musicista Matteo Passarelli (34°), Davide Cironi (59°) il celebre YouTuber ormai approdato in tv, l’immancabile Bruno Vespa (44°), il divertentissimo presentatore televisivo Gianfranco Semproni (47°), Alessio Consorte (55°), il regista pescarese che ha pubblicato un nuovo film inchiesta sul guerriero di Capestrano, Gino Bucci (62°), Heidi Baci (64°) concorrente del Grande Fratello 2023, lo scrittore Remo Rapino (66°), l’attore Giacomo Ferrara (68°), la scrittrice aquilana Maria Grazia Lopardi (72°), l’influencer teramana Giorgia Di Basilio (79°), l’editore Paolo De Siena (81°), la blogger Angela Rapino (84°), l’artista Franco Summa (80°), la cantante Elisa Coclite – Casadilego (82°), l’influencer Ruggero Pasquarelli (83°), il violoncellista Enrico Melozzi (85°), la scrittrice Elsa Flacco (87°), l’eclettica pianista e scrittrice Greta Margaret Cipriani (89°). Nutrita anche la presenza dei registi, come Simone Bozzelli (32°), Antonio Di Luca (35°), Pierluigi Di Lallo (36°),

Non mancano gli esponenti del mondo religioso, come monsignor Bruno Forte (16°), monsignor Giuseppe Petrocchi (71°) e monsignor Tommaso Valentinetti (73°). Per lo sport c’è l’immancabile Marco Verratti (26°), Gabriele Gravina (29°), il giovanissimo ciclista Giulio Ciccone (50°). Tra i personaggi legati al mondo accademico e della ricerca ci sono Roberta D’Alessandro (24°), la linguista abruzzese al vertice nell’università olandese di Utrecht, Gigliola Staffilani (25°), lo scienziato Pietro Di Tillio (41°), il campione di memoria Andrea Muzii (48°) e la ricercatrice Antonella Santuccione Chadha (75°)

Di seguito la classifica completa, da cui sono stati esclusi i personaggi della Marsica, presenti sull’apposita classifica che uscirà la prossima settimana.

1 Fabrizio Tosone

2 Alessandro Ripani

3 Niko Romito

4 Debora Rossi

5 Pierluigi Biondi

6 Edoardo Papa

7 Nicola Di Nicola

8 Fabrizio Guarracini

9 Stefano Pessina

10 Walter Tosto

11 Stefano La Rovere

12 Gaetano Miranda

13 Nicola Di Sipio

14 Luciano D’Alfonso

15 Guido Quintino Liris

16 Bruno Forte

17 Giovanni Legnini

18 Simone Fontecchio

19 Luigi D’Eramo

20 Stefano Di Giovacchino

21 Daniel Ciofani

22 Donatella Di Pietrantonio

23 Filippo Antonio De Cecco

24 Roberta D’Alessandro

25 Gigliola Staffiliani

26 Marco Verratti

27 Germano D’Aurelio (Nduccio)

28 Marco Marsilio

29 Gabriele Gravina

30 Alessandro Aquilio

31 Paride Vitale

32 Simone Bozzelli

33 Luciano D’Amico

34 Matteo Passarelli

35 Antonio Di Luca

36 Pierluigi Di Lallo

37 Carlo Toto

38 Michele Fina

39 Nicola Fossaceca

40 Emidio Pepe

41 Pietro Di Tillio

42 Etelwardo Sigismondi

43 Emanuele Imprudente

44 Bruno Vespa

45 Marina Cvetic

46 Lorenzo Sospiri

47 Gianfranco Semproni

48 Andrea Muzii

49 Stefania Pezzopane

50 Giulio Ciccone

51 Guerino Testa

52 Peppino Tinari

53 Sergio Dompé

54 Silvio Paolucci

55 Alessio Consorte

56 Claudio D’Amario

57 William Zonfa

58 Americo Di Benedetto

59 Davide Cironi

60 Alberto Albani

61 Domenico Pettinari

62 Gino Bucci

63 Camillo D’Alessandro

64 Heidi Baci

65 Mauro Colagreco

66 Remo Rapino

67 Stefania Peduzzi

68 Giacomo Ferrara

69 Gianni Caravelli

70 Gianguido D’Alberto

71 Giuseppe Petrocchi

72 Maria Grazia Lopardi

73 Tommaso Valentinetti

74 Pierpaolo Pietrucci

75 Antonella Santuccione Chadha

76 Francesca Cardarelli

77 Carlo Masci

78 Daniele Kihlgren

79 Giorgia Di Basilio

80 Franco Summa

81 Paolo De Siena

82 Elisa Coclite (Casadilego)

83 Ruggero Pasquarelli

84 Angela Rapino

85 Enrico Melozzi

86 Luca Di Francescantonio

87 Elsa Flacco – Scrittrice di romanzi storici

88 Roberta Gargano

89 Greta Margaret Cipriani

90 Giorgia Di Sabatino