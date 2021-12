La classifica degli abruzzesi più influenti del 2021: svetta la Staffiliani, prima donna con cattedra al Mit

Come ogni anno ecco a voi l’attesissima classifica dei personaggi abruzzesi più influenti, attualizzata in base all’anno che sta per finire. Per questo 2021, oltre agli onnipresenti rappresentanti istituzionali e agli imprenditori dei settori industriali e alimentari, ci sono anche tanti volti nuovi della scienza, dello sport e della televisione.

L’elenco è stato creato valutando numerosi fattori e tenendo anche conto dei personaggi presenti nelle classifiche degli anni precedenti. I nomi sono stati votati da una rappresentanza di diverse centinaia di lettori di AbruzzoLive. A questi nominativi sono stati quindi assegnati punteggi di “peso” estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2021, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e social, per poi incrociarli secondo l’ambito d’influenza. Infine è stato assegnato un coefficiente maggiore in base a ciò che il personaggio ha fatto di rilevante per il sociale, per la cultura, per l’arte, lo sport o la comunicazione, in special modo per l’anno in corso. Tutti questi parametri hanno dato vita alla classifica che segue, ma prima di mostrarvela volevamo assegnare una menzione speciale all’orso Juan Carrito, che nonostante per ovvi motivi non possa comparire in classifica, durante il 2021 è stato il protagonista assoluto della cronaca, monopolizzando più volte l’attenzione mediatica abruzzese e nazionale. Ma vediamo la classifica, iniziando con i primi dieci classificati:

1) Gigliola Staffiliani. La numero uno del 2021 non è solo una docente del prestigioso Mit di Boston, ma è anche la prima donna italiana ad avere una cattedra al Massachusetts Institute of Technology e la seconda in assoluto al mondo. La Staffiliani, nata a Martinsicuro, nel 2021 è stata eletta membro dell’Accademia nazionale americana delle Scienze, uno dei più alti e prestigiosi riconoscimenti che possano essere attribuiti ad uno scienziato negli Usa e nel mondo.

2) Gabriele Gravina. Abruzzese di adozione, che da anni abita a Sulmona ed è cittadino onorario di Castel Di Sangro, Gravina era già presidente della Figc, ma nel 2021 è stato eletto come membro nel comitato esecutivo dell’Uefa. Dopo un anno di chiusure legate al Covid, la ripartenza del calcio nel 2021 ha portato una ventata di normalità nella nostra nazione, oltre alla vittoria del campionato europeo.

3) Christian Ginepro, in arte D’Intino. Nonostante l’attore sia nato al di là del confine con le Marche, il suo personaggio D’Intino è forse l’abruzzese più celebre della tv, vera star della serie tv “Rocco Schiavone”. Nella serie l’agente interpretato da Ginepro è nato a Mozzagrogna ma risiede e lavora ad Aosta, dove fa di tutto per ostacolare (nel senso buono) l’attività investigativa del commissario Schiavone (Marco Giallini). Il personaggio di D’Intino è così entrato nel cuore degli spettatori, così ingenuo e di cuore, che ci sono molte pressioni dei fan della serie sulla produzione per realizzare uno spin-off di Rocco Schiavone, interamente incentrato sull’agente abruzzese.

4) Marco Verratti. Un altro anno da incorniciare per il centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale, che in questo 2021 si è laureato campione d’Europa. Con cinque partite giocate e tre assist, il giocatore di Manoppello ha dato una bella mano alla nazionale di calcio italiana.

5) Niko Romito. Seppure fuori dal podio lo chef non poteva certo mancare tra i primi dieci della classifica. Oltre alle tre stelle Michelin, lo chef del celebre ristorante Reale nel suo palmares ha anche 3 forchette della Guida Gambero Rosso, 5 cappelli della Guida de L’Espresso, e più volte il suo ristorante di Castel Di Sangro è stato eletto al primo posto della classifica “Ristoranti d’Italia”. Ma anche nel 2021 Niko Romito ha fatto parlare di sé, dopo il temporary store con le sue bombe dell’anno scorso, quest’anno è stata la volta di “Alt, la stazione del gusto” a Montesilvano. Ultimo, ma non meno importante, l’avvio del suo nuovo ristorante al Bulgari Hotel di Parigi.

6) Donatella Di Pietrantonio. La scrittrice quest’anno ha raccolto i frutti del romanzo “Borgo Sud”, pubblicato a fine 2020, ma soprattutto il 2021 è stato l’anno del film dell’Arminuta, che con la regia di Giuseppe Bonito ha portato sul grande schermo il suo intramontabile best-seller, che nel 2017 le è valso il premio Campiello.

7) Pierluigi Biondi. Il sindaco dell’Aquila conquista una posizione di grande rilievo nella classifica 2021. Sta sempre più traghettando la rinascita del capoluogo abruzzese, che finalmente, a 12 anni dal terremoto, inizia ad essere una città moderna ed attrattiva come poche altre. Il sindaco, che punta molto sui 123 milioni di euro del Fondo complementare Pnrr per la riconferma alle elezioni comunali del 2022, quest’anno ha spalancato le porte all’arte con l’apertura del Museo Maxxi, sta cavalcando la transizione ecologica con l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche e rastrelliere per bici, senza tralasciare la Perdonanza, che sotto il suo mandato è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco.

8) Walter Tosto. Gli investimenti del Gruppo Tosto nella ricerca superano i 10 milioni di euro annui, e gli hanno consentito di collocarsi tra i protagonisti della rivoluzione tecnologica della nuova generazione di reattori, ponendosi come potenziale partner per l’industria del settore Cinese. L’ennesima conferma, insomma, che la passione conta ed è contata in 60 anni di carriera per un gruppo fiore all’occhiello dell’imprenditoria abruzzese e italiana, leader mondiale nei grandi impianti di caldareria per l’Oil e Gas, in grado di competere ad armi pari con colossi come Hyundai e Mistsubishi.

9) Filippo Antonio De Cecco. Il gruppo De Cecco, leader in Italia e nel mondo nella produzione della pasta, ha donato 500.000 pacchi di pasta al Banco Alimentare. Questa lodevole iniziativa ha permesso al pastificio di Fara San Martino, situato nel cuore del geoparco della Majella (patrimonio dell’umanità UNESCO) di consegnare 250.000 chilogrammi di pasta agli enti caritatevoli, che si trasformeranno in circa 3 milioni di piatti, che andranno a sfamare i tanti poveri e bisognosi presenti su tutto il territorio nazionale, aumentati a dismisura tra l’anno scorso e quest’anno con l’emergenza Covid.

10) Giovanni Legnini. Sale al 10° posto il commissario straordinario per la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che nell’anno del superbonus 110% e del Pnrr sta destinando miliardi di euro per la ricostruzione e la valorizzazione delle zone terremotate del centro-Italia, con un occhio alla transizione ecologica e digitale.

Il resto della classifica vede tanti altri personaggi e volti noti della regione, a cominciare dagli immancabili politici, come Stefania Pezzopane (11°), Marco Marsilio (13°), Luciano D’Alfonso (18°), Guido Liris (20°), Emanuele Imprudente (23°), Camillo D’Alessandro (24°), Gianluca Castaldi (50°), Gianni Letta (31°), Silvio Paolucci (33°), Sara Marcozzi (36°), Gianguido D’Alberto (37°), Domenico Pettinari (38°), Carlo Masci (40°), Americo Di Benedetto (47°), Lorenzo Sospiri (48°), Luigi D’Eramo (49°), Pierpaolo Pietrucci (55°) e altri.

Al 14° posto c’è lo scienziato di Pescara Pietro Di Tillio, una la new entry forse ancora poco nota al grande pubblico nonostante sia stato selezionato dalla Nasa per una missione verso la luna di Marte, mentre al 52° posto c’è l’ex n°5 dell’anno scorso, Antonella Santuccione Chadha, la ricercatrice che insieme ad un team di venticinque donne gestisce una fondazione che studia le malattie della mente e del cervello. Ancora in classifica anche Gianni Caravelli (41°),ex numero uno dell’anno passato, già capo dei servizi segreti. Diversi anche i personaggi del settore sanitario, molti dei quali legati al covid e che, a causa del prolungarsi della pandemia, occupano posizioni di rilievo nella classifica abruzzese, come Paolo Fazii (21°) e Giustino Parruti (32°). Ci sono poi il cardiologo Fabrizio Guarracini (25°), tornato recentemente a fare altri passi avanti nello studio e nel trattamento delle extrasistoli ventricolari (tra le aritmie più diffuse nella pratica clinica) con una nuova pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Diagnostics, Alberto Albani (59°) capo della task force sul covid-19, Claudio D’Amario (17°), ex direttore generale della Prevenzione, il neurochirurgo Francesco Abbate (65°) impegnato nella lotta al Parkinson con l’applicazione ai pazienti di innovativi pacemaker celebrali, l’assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì (35°), che si ritrova a gestire l’assessorato più complesso e delicato di questi anni.

Il mondo dell’imprenditoria è presente anche con Carlo Toto (29°), Sergio Dompé (27°) e Gregorio Rotolo (59°), molti sono anche gli imprenditori in classifica legati a tutto ciò che gira intorno al cibo e all’enograstronomia, come Emidio Pepe (26°), la regina dei vini Marina Cvetic (30°), lo chef William Zonfa (39°), il patron dei McDonald Gaetano Miranda (44°), Maria Stefania Peduzzi di Rustichella d’Abruzzo (42°), la celebre food blogger Giorgia Di Sabatino (53°) e l’immancabile Francesca Cardarelli (54°) titolare del celebre “Penelope a Mare” di Pescara.

Resta in classifica anche Daniele Kihlgren (60°) l’imprenditore italo-svedese che è riuscito nell’ardua impresa di rilanciare il piccolo borgo di Santo Stefano di Sessanio e di farlo diventare un piccolo punto di riferimento nel turismo mondiale. Per lo sport c’è il giovanissimo ciclista Giulio Ciccone (22°), mentre per i religiosi ci sono Bruno Forte (19°), Giuseppe Petrocchi (57°) e Tommaso Valentinetti (59°).

Tra gli artisti e i personaggi dello spettacolo troviamo anche Davide Cironi (12°) il celebre youtuber che anche quest’anno ci ha fatto sognare con il programma “dal pollaio alla pista” su Dmax, l’attore porno Rocco Siffredi (16°), Gino Bucci dell’Abruzzese fuori sede (15°), l’immancabile Bruno Vespa (28°), lo scrittore Remo Rapino (34°), l’influencer Laura Manfredi (43°), l’editore Paolo De Siena (45°), il comico Maccio Capatonda (46°), l’attore Giacomo Ferrara (70°), la blogger Angela Rapino (51°), la scrittrice aquilana Maria Grazia Lopardi (56°), il cantante Fabio Clemente di Takagi e Ketra (61°), il divertentissimo presentatore televisivo Gianfranco Semproni, la cantante Elisa Coclite -Casadilego (63°), l’artista Franco Summa (62°), ’influencer Ruggero Pasquarelli (64°), il violoncellista Enrico Melozzi (67°), il designer Luca Di Francescantonio (68°).

Di seguito la classifica completa, da cui sono stati esclusi i personaggi della Marsica, presenti sull’apposita classifica uscita ieri e disponibile qui:

1 Gigliola Staffilani

2 Gabriele Gravina

3 Christian Ginepro

4 Marco Verratti

5 Niko Romito

6 Donatella Di Pietrantonio

7 Pierluigi Biondi

8 Walter Tosto

9 Filippo Antonio De Cecco

10 Giovanni Legnini



11 Stefania Pezzopane

12 Davide Cironi

13 Marco Marsilio

14 Pietro Di Tillio

15 Gino Bucci (L’abruzzese fuori sede)

16 Rocco Siffredi

17 Claudio D’Amario

18 Luciano D’Alfonso

19 Bruno Forte

20 Guido Liris

21 Paolo Fazii

22 Giulio Ciccone

23 Emanuele Imprudente

24 Camillo D’Alessandro

25 Fabrizio Guarracini

26 Emidio Pepe

27 Sergio Dompé

28 Bruno Vespa

29 Carlo Toto

30 Marina Cvetic

31 Gianni Letta

32 Giustino Parruti

33 Silvio Paolucci

34 Remo Rapino

35 Nicoletta Verì

36 Sara Marcozzi

37 Gianguido D’Alberto

38 Domenico Pettinari

39 William Zonfa

40 Carlo Masci

41 Gianni Caravelli

42 Maria Stefania Peduzzi

43 Laura Manfredi

44 Gaetano Miranda

45 Paolo De Siena

46 Maccio Capatonda

47 Americo Di Benedetto

48 Lorenzo Sospiri

49 Luigi D’Eramo

50 Gianluca Castaldi

51 Angela Rapino

52 Antonella Santuccione Chadha

53 Giorgia Di Sabatino

54 Francesca Cardarelli

55 Pierpaolo Pietrucci

56 Maria Grazia Lopardi

57 Giuseppe Petrocchi

58 Tommaso Valentinetti

59 Alberto Albani

60 Daniele Kihlgren

61 Fabio Clemente

62 Franco Summa

63 Elisa Coclite (Casadilego)

64 Ruggero Pasquarelli

65 Francesco Abbate

66 Gregorio Rotolo

67 Enrico Melozzi

68 Luca Di Francescantonio

69 Gianfranco Semproni

70 Giacomo Ferrara