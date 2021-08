“La città e le stelle”: appuntamento a Lanciano con la 27esima edizione delle Giornate Astronomiche

Lanciano. Guardare il cielo, forse una delle prime emozioni della storia umana, forse la prima spinta millenaria verso la sete di conoscenza. Con “La città e le stelle”, ventisettesima edizione delle Giornate Astronomiche Lancianesi, Il Gruppo Astrofili Frentani invita tutti i cittadini a continuare sulla strada della meraviglia e della scienza. Sarà l’occasione per presentare al pubblico una nuova avventura dell’associazione lancianese: la partecipazione a un programma internazionale per la ricerca e lo studio di mondi extraterrestri. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto, a partire dalle 21,30, il Polo Museale S. Spirito di Lanciano offrirà lo spazio ideale per l’installazione di telescopi che saranno a disposizione di tutti, gratuitamente. I componenti del Gruppo Astrofili Frentani guideranno le osservazioni dei pianeti Giove e Saturno, di stelle doppie, nebulose e galassie.

Ma, in un momento in cui la pandemia da COVID-19 ha sottolineato con forza l’importanza della ricerca scientifica, la serata di sabato 28 segnerà anche la presentazione ufficiale della nuova attività del Gruppo Astrofili Frentani: la partecipazione a un grande progetto di ricerca internazionale per lo studio e la caratterizzazione dei pianeti extrasolari, i mondi che continuano ad essere scoperti attorno a molte stelle della nostra galassia. Sabato 28, infatti, mentre gli altri strumenti continueranno ad essere normalmente a disposizione per l’osservazione da parte del pubblico, uno dei telescopi sarà dedicato alla misurazione del passaggio di un pianeta extrasolare davanti alla sua stella. Calcoli matematici e grafici al computer mostreranno gli indizi di un vero e proprio mondo alieno.

A causa delle precauzioni anti COVID-19, anche quest’anno sarà purtroppo impossibile utilizzare il planetario, uno degli elementi di maggiore successo negli anni passati. Anche la mostra fotografica, tradizionalmente esposta in locali chiusi, cambierà aspetto, trasformandosi in una proiezione su schermo delle immagini più affascinanti raccolte in anni di lavoro dei componenti dell’associazione. Il tutto, va sottolineato, si svolgerà nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza: sarà necessario il green pass per l’accesso al Polo Museale, indossando mascherine e attuando il distanziamento. Dialogo, curiosità, scambio di idee. Sono questi gli elementi di una manifestazione diventata un appuntamento classico per la divulgazione scientifica italiana. “La città e le stelle” è il titolo di un celebre libro di Arthur Clarke, l’autore di “2001 Odissea nello spazio”. Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 200 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d’Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano. L’intensa attività di divulgazione scientifica del Gruppo era stata già riconosciuta nel 2009 con il conferimento del premio “Astroiniziative” da parte dell’Unione Astrofili Italiani.