Martellago. La ciclista pescarese Giulia Giuliani, dopo l’ottimo quarto posto al Gp Città di Nereto, prosegue la sua stagione ciclistica con un nuovo appuntamento del calendario italiano che la vedrà impegnata sulle strade del veneto domenica 16 giugno.
La ventunenne originaria di Corvara sarà al via del Trofeo Smania Idee Casa con il K2 Women Team alla ricerca di un altro risultato. La corsa, inserita nel calendario italiano open propone un percorso adattissimo alle velociste, in programma ci sono 125,4 chilometri divisi su un circuito di 6,6 km da ripetere 19 volte.
Il K2 Women Team accanto all’abruzzese Giuliani schiera una formazione di altre 5 atlete: la friulana Alice Papo, le toscane Gemma Sernissi e Rebekka Pigolotti, la romana Sara Pellegrini e la piemontese Vittoria Ruffilli.