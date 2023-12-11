L’Aquila. Mercoledì 13 dicembre, nella sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, in occasione dell’evento di chiusura del centenario della fondazione del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, sarà presentata e sottoscritta la “Carta di Pescasseroli, linee guida sulla consapevolezza ambientale nella professione giornalistica”, approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti su proposta degli Ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise.

Il programma prevede un annullo speciale commemorativo con l’apertura di uno sportello temporaneo di “Poste italiane” a partire dalle 9.30. Ad aprire la giornata, dalle ore 10, sono previsti gli interventi del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, del presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, del sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari, del presidente di Fondaziona Carispaq Domenico Taglieri, del responsabile Bper Banca – direzione territoriale centro-est Giuseppe Marco Litta, del presidente della giuria del premio Polidoro, Walter Capezzali e del presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta.

Dalle 10,45 è in programma la “Conversazione sul tema: Linee guida per l’informazione ambientale” con Daniele Cerrato, consigliere Nazionale Ordine dei giornalisti; Guido D’Ubaldo, presidente Odg Lazio; Vincenzo Cimino, presidente Odg Molise; Nicola Marini, consigliere nazionale Odg; Oscar Buonamano, consigliere nazionale Odg; Giovanni Cannata, presidente PNALM; coordina i lavori la giornalista Germana D’Orazio. Alle 11.45 è in programma la firma della Carta di Pescasseroli; alle 12 è prevista la consegna dei riconoscimenti per i giornalisti con 35 anni di iscrizione

Dalle 12.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della XXII edizione del premio “Guido Polidoro”. Il primo posto è stato assegnato a Marinello Mastrogiuseppe, con la pubblicazione fotografica dal titolo “Rievocazioni storiche e religiose della provincia dell’Aquila”; il secondo premio è stato attribuito a Tommaso Chimenti, con l’articolo “Aspettando Godot che non ti aspetti: Beckett in abruzzese”, pubblicato sul sito web “Recensito.it”; il terzo premio è andato a Eleonora Falci con il servizio dal titolo “Molina Aterno: lì dove tutto parla d’acqua”, pubblicato sul “Capoluogo.it”.

Menzioni speciali sono state attribuite a Evelina Frisa e Nikasia Sistilli. Per la sezione del Premio Polidoro dedicata al ricordo della giornalista Manuela Romitelli e riservata ai praticanti delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, i vincitori sono stati Chiara Dall’Angelo e Luca Capponi della scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Il Premio alla carriera, che avviene su designazione del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, è stato assegnato al giornalista Paolo Castignani.