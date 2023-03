Chieti. Domenica 19 marzo saranno presentate le iniziative promosse dal Comune di Casalanguida, con il patrocinio della Regione Abruzzo, per il 170° anniversario della Grande Banda Municipale di Casalanguida.

Alle 10, nella ex sede municipale di via Dietro le Case, il sindaco Luca Conti e gli amministratori comunali presenteranno le iniziative in calendario che culmineranno nel Festival programmato per i mesi estivi. All’incontro parteciperà l’assessore regionale alla cultura e al turismo Daniele D’Amario.