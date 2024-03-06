L’Aquila. Venerdì 8 marzo l’ingresso per le donne nei musei e luoghi della cultura statali sarà gratuito. Al MuNDA, in via Tancredi da Pentima, alle ore 10.00 ci sarà una visita guidata gratuita, aperta a tutti, di Alessandro Delfino, referente della didattica del MuNDA.

A causa delle operazioni di disallestimento della mostra Giulio Cesare e Francesco Bedeschini. Disegno e invenzione all’Aquila nel Seicento e di riallestimento di alcune sale del Museo, dal 5 al 20 marzo compreso rimarranno chiuse la Sala Francescana e la Sala del Seicento.