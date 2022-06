Kite surfing alla Torre del Cerrano, Ispra: fonte di disturbo per tutela fratino

Pineto. L’ISPRA, il massimo organo dello Stato in materia di fauna selvatica, interviene con due pareri sulla tutela del Fratino a firma di Lorenzo Serra, uno dei principali ricercatori europei di uccelli acquatici, chiarendo dal punto di vista tecnico due questioni, quella del potenziale disturbo arrecato dallo sport del kite surfing e quello delle modalità di tutela dei siti riproduttivi con delimitazioni e cosiddette “gabbiette” che ancora vengono poste da alcuni sui nidi della specie.

L’Istituto è intervenuto a seguito di alcune segnalazioni inviate dalla Stazione Ornitologica Abruzzese in merito a situazioni riscontrate in Abruzzo che possono determinare problemi di conservazione.

L’associazione aveva segnalato a vari enti lo svolgimento di attività di kite surfing in diverse aree fondamentali per la specie per la nidificazione e la ricerca alimentare, anche all’interno dell’Area Marina Protetta di Cerrano, dove è pure dovuta giustamente intervenire la locale polizia municipale suscitando tra l’altro alcune critiche sui social, come minimo poco informate.

“Il kite surfing è certamente un bellissimo e spettacolare sport che si sta diffondendo – dichiara Massimo Pellegrini, presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese – ma deve essere svolto in determinate aree sia per ragioni di pubblica incolumità, in quanto ci sono stati diversi incidenti, anche mortali, sia perché, come conferma pienamente l’ISPRA dal punto di vista scientifico, può determinare una grave forma di disturbo per specie rare come il fratino strettamente legate al litorale. Il momento di preparazione sulla spiaggia delle vele, tenute da cavi lunghi molti metri, l’ondeggiare delle stesse al vento sia sulla spiaggia sia nelle aree più prossime all’arenile, crea un disturbo per gli individui in alimentazione, in un momento delicatissimo come quello della riproduzione, e per quelli in cova con il rischio di abbandono del nido. Aggiungiamo che in alcuni casi abbiamo assistito a situazioni dove la preparazione delle vele avrebbe potuto determinare anche la distruzione involontaria dei primi nidi al piede della duna, perché le vele sbattevano sulla spiaggia. Pertanto questo sport deve essere svolto esclusivamente in aree con specifica destinazione e concessione e gli enti preposti devono tener conto della questione della tutela delle specie quando le individuano lungo la costa mentre oggi assistiamo a forme di utilizzo anarcoide del litorale che non sono assolutamente sostenibili anche per la sicurezza di tutti i fruitori della spiaggia“.

Un secondo parere riguarda le modalità di tutela dei siti di nidificazione.