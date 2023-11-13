Roseto degli Abruzzi. L’antipasto del derby d’Italia di campionato,

tra Juventus e Inter, si fa al Pala Remo Maggetti a Roseto degli Abruzzi.

Lì il 16 novembre 2023, durante la sosta per le nazionali, una settimana

prima dello scontro in Serie A tra Allegri e Inzaghi, si terrà una partita di

beneficenza tra le leggende bianconere e nerazzurre.

Il Derby d’Italia Legends sarà trasmesso in diretta su Sportitalia. Chimenti e Iuliano da una parte, Javier Zanetti dall’altra. E poi ancora: Zé Maria, Giuliano Giannichedda, Nicola Amoruso, Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci e tanti altri ex calciatori bianconeri e nerazzurri – che verranno svelati a ridosso della serata – si divertiranno nel palazzetto in una partita di calcio a 5, in due tempi da 25 min

ognuno. I calciatori si ritroveranno nel pomeriggio all’Hotel Bellavista,

dove dalle 18 potranno incontrare i media presenti.

La serata, organizzata dalla Nardone Eventi, ha uno scopo benefico ed

è il proseguo del lavoro svolto nel 2022 (con Totti e Del Piero), quando

furono acquistati due ventilatori polmonari CPAP e donati a studi medici

della Città di Roseto degli Abruzzi, oltre a due defibrillatori per due istituti

scolastici del territorio Rosetano. I biglietti per il Derby d’Italia Legends

2023 sono in vendita dal 12 ottobre sul circuito CiaoTickets.

Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e attualmente vice presidente del

club nerazzurro: “Ci stiamo preparando con tanti amici per il Derby d’Italia Legends. Vi aspettiamo, sarà una bellissima serata, non potete mancare”.

Francesco Nardone, l’organizzatore del Derby d’Italia Legends: “Sport, intrattenimento e beneficienza, c’è tutto. Sono felice di portare

questo evento per una giusta causa, è bello vedere come i partecipanti

abbiano accettato di sostenerla con entusiasmo. Il progetto è il continuo

di quello che ho iniziato nello scorso anno, quando grazie al ricavato di

un evento tra ex calciatori riuscimmo a donare dei ventilatori polmonari

CPAP a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi.

L’idea l’avevo avuta ai tempi del Covid, il nostro obiettivo è continuare a crescere. Invitiamo la gente a partecipare numerosa a questa bellissima serata,

proprio qualche giorno prima dal derby d’Italia di campionato di Serie A”.