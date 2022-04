Pescocostanzo. L’orso Juan Carrito sembra aver detto addio a Roccaraso, la località turistica in provincia dell’Aquila che dal suo risveglio dal letargo aveva scelto come sua casa e si è messo in cammino su altre zone del parco della Maiella.

L’animale si aggira tra i boschi e sulle montagne ma a quanto raccontato dalle persone del posto, fa visita ai paesi alla ricerca di cibo, soprattutto di notte.

“Carrito, oramai da qualche giorno, si aggira per i vicoli di Pescocostanzo. Lo stesso è monitorato costantemente dal personale del Parco Maiella. Secondo le indicazioni degli esperti che monitorano l’animale è opportuno porre in essere alcuni comportamenti per il bene di tutti, compreso quello dell’orso. I mastelli per la raccolta rsu è consigliato di esporli al mattino. Per gli allevatori è consigliato ricoverare in stalla la notte ogni specie di animale. Per tutti è severamente vietato rincorrere Carrito per effettuare riprese e/o fotografie”, l’avviso apparso sulla pagina Facebook del Comune di Pescocostanzo da parte dell’amministrazione comunale che invita tutti a collaborare per far sì che l’orso non abbia problemi.

“Non sono questi i comportamenti che ci aspettiamo dai nostri concittadini, per il rispetto di tutti e per il rispetto verso Carrito”, conclude l’avviso del Comune, “Possiamo comprendere che la curiosità è tanta, ma il rispetto verso Carrito deve essere maggiore. Siamo convinti della capacità di tutti i nostri concittadini del rispetto delle regole della natura. INSIEME SI PUÒ”.

