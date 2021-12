Juan Carrito a Villalago, il sindaco: “Siamo abituati, rispettiamo tutti insieme gli orsi” (Video)

Villalago. “Siamo abituati alla presenza dell’orso: Juan Carrito è cresciuto qui con i cuccioli e mamma Amarena quindi gli abitanti del paese sanno come comportarsi”.

Sono le parole di Fernando Gatta, sindaco di Villalago, che commenta il ritorno dell’orso Juan Carrito in paese.

Dopo la sua cattura a Roccaraso e l’allontanamento sulle montagne della Marsica, il figlio “terribile” di orsa mamma Amarena dopo giorni di cammino è arrivato a Villalago. Era stato allontanato con un’operazione del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che lo aveva narcotizzato e allontanato affinché non si trovasse in mezzo ai turisti che hanno affollato in questi giorni le piste da sci.

Il video, pubblicato da AbruzzoLive, che lo ritrae con un pastore tedesco tra la neve è diventato virale. Un incontro improvviso, come ci ha spiegato il sindaco, ma che non deve destare preoccupazione perché i villalaghesi sono abituati alla sua presenza.

“I nostri cittadini sono abituati alla presenza dell’orso”, ha sottolineato il sindaco Gatta, “già l’anno scorso firmai un’ordinanza su quali fossero le regole da seguire nel rispetto e nella tutela dell’animale nel caso di incontro. Juan Carrito insieme a mamma Amarena e gli altri cuccioli ha già visitato Villalago, e siamo coscienti che i nostri concittadini sappiano come comportarsi”.

“Tendo però a ricordare”, precisa il primo cittadino, “soprattutto a chi si trova nella prima volta in questa situazione a seguire e attenersi alle indicazioni del parco e delle forze dell’ordine preposte. Non dare da mangiare all’orso, non fotografarlo, rispettarlo”.