Jova beach party, Stazione Ornitologica Abruzzese: “Jovanotti insulta chi difende ambiente”

Vasto. “120.000 euro di fondi pubblici dalla Regione Abruzzo per il Jova Beach Party e per tombare un corso d’acqua a forte rischio idrogeologico a Vasto rendendolo “calpestabile” per far svolgere il concerto di un privato” così, in una nota, Stazione Ornitologica Abruzzese. “Eppure Jovanotti insulta chi difende le spiagge invece di essere contento per la priorità ottenuta passando incredibilmente avanti a emergenze idriche, sociali, sanitarie e ambientali: si sente incompreso?” prosegue Stazione Ornitologica Abruzzese. Stazione Ornitologica Abruzzese “è in evidente difficoltà davanti alle foto inequivocabili di cosa è stato fatto alla spiaggia e alle piante dunali a Fermo per il suo concerto. Per parte nostra sulla tappa di Vasto faremo accessi agli atti a tappeto per capire e nel caso agire”. “La Regione Abruzzo, secondo quanto riportato dalla stampa, ha stanziato ben 120.000 euro di denaro pubblico per Vasto ma Jovanotti, invece di essere soddisfatto, è letteralmente esploso in un video dove ha insultato chi difende le spiagge. Ci è parso in forte difficoltà davanti alle inequivocabili immagini di come è stata ridotta la spiaggia di Fermo, dove è stata spianata la vegetazione dunale per il suo concerto. Non gli basta questo riconoscimento della Regione Abruzzo che ha appunto stanziato ulteriori 40.000 euro di denaro dei cittadini per il comune di Vasto per sostenere l’organizzazione dell’evento, che si aggiungono agli 80.000 euro destinati al Comune per tombare il corso d’acqua di Fosso Marino, esattamente dove si dovrebbe tenere il suo show privato con cui incassa milioni di euro? Vogliono pure rendere “calpestabile” un corso d’acqua, come ha dichiarato la vicesindaca di Vasto: cosa pretende di più? Tra l’altro le dichiarazioni del cantante stanno suscitando una valanga di commenti indignati a cui pure qualcuno, tra le istituzioni, dovrebbe degnarsi di dare una risposta”.