Corropoli. “Il Partito Democratico abruzzese esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Johnson Controls di Corropoli. La logica del profitto esclusivo è inaccettabile”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo.

Marinelli prosegue: “Il nostro impegno è seguire la vicenda attraverso il partito e i nostri rappresentanti istituzionali, a tutti i livelli. L’attenzione della Regione e del governo nazionale deve essere massima, devono essere utilizzati tutti gli strumenti a disposizione per tutelare le lavoratrici e i lavoratori. Si parla, in questo e altri casi, di multinazionali che hanno anche beneficiato di fondi e sostegni pubblici. Anche in virtù di questo, la responsabilità sociale e collettiva non può essere un’opzione, è un dovere”.