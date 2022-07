Izs Abruzzo e Molise, sindacati e Rsu chiedono tavolo confronto con Governatori Regioni

Teramo. “Le scriventi OO.SS. nel ricordare alle SS.LL.:

che l’Istituto è stato escluso dal confronto sindacale per il riconoscimento delle risorse aggiuntive previste dai contratti nazionali di settore; che l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento (parziale) delle risorse aggiuntive per gli anni 2008-2016, dopo 20 anni di battaglie e dopo aver vinto la relativa causa in tribunale; che gli effetti economici negativi legati allo scenario bellico erodono il potere d’acquisto dei salari; lo straordinario impegno profuso dal personale durante la pandemia: sono stati analizzati più di 676mila tamponi di cui 15mila sequenziamenti; sono stati attivati specifici e tempestivi servizi ai cittadini (help desk e il servizio di refertazione attivo tutti i giorni); per garantire il referto entro max 24h il personale ha reso il servizio su 3 turni fino alle ore 24 di ogni giorno per 2 anni in reperibilità h24. Ciò, nel momento in cui è saltato il sistema di tracciamento, ha indubbiamente arginato il dilagare della pandemia; la struttura, con mezzi propri, è stata completamene asservita alle necessità delle strutture pubbliche sanitarie e al territorio; il Ministero della Salute ha riconosciuto l’Istituto quale ente disponibile all’esecuzione dei tamponi per la diagnosi Covid19 per comprovata capacità analitica, nell’impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili, dotato di strutture adeguaste per il contenimento biologico BLS3; la Regione Abruzzo ha formalizzato la richiesta di inserimento dell’Istituto tra i laboratori di analisi Covid19; l’Istituto ha primeggiato a livello nazionale per il numero di tamponi positivi sequenziati per il monitoraggio delle varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse in sanità pubblica in Italia che, ha posto l’Abruzzo, come la Regione italiana più virtuosa per numero di tamponi sequenziati rispetto al numero di tamponi positivi.

CHIEDONO

l’apertura del tavolo di confronto regionale in base all’art. 6 CCNL comparto sanità 2016-2018 finalizzato all’emanazione delle “linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa” nelle materie relative:

all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali; alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); alla modalità di incremento dei fondi conseguente l’aumento della dotazione organica del personale o dei servizi; alle prestazioni aggiuntive del personale; alle problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione del personale “piramidato”;

e, da ultimo, ma non per importanza, l’erogazione del cosiddetto Premio Covid.

Il personale ha sostenuto il peso della pandemia e le regioni lo ha ringraziato escludendolo dalla redistribuzione delle risorse aggiuntive e negandogli il riconoscimento del premio Covid (fondi propri dell’Istituto!)

I lavoratori dell’Istituto ci hanno messo l’impegno, il sacrificio e l’orgoglio di aver contribuito a garantire la salute dei cittadini e attendono con forza, quantomeno, di essere trattati alla stregua degli altri lavoratori della sanità.

In occasione dell’emergenza pandemica, tra l’altro, le regioni hanno avuto l’opportunità di conoscere i servizi e l’elevata tecnologia in dotazione dell’IZS che apre nuovi scenari e prospettive alla realizzazione della One health che è diventato l’asse portante e strategico dell’azione futura dell’Ente e che sarà attrazione per nuove risorse economiche e stimolo per la crescita occupazionale.

Queste OO.SS. ritengono fondamentale, specie in questo momento storico, che il lavoro vada difeso e, con esso, il potere di acquisto dei salari e che le competenze debbano essere valorizzate anche economicamente.

Per questo, si vorrebbe dare alle regioni la possibilità di trasformare gli elogi pubblici più volte espressi nei confronti del personale dell’Istituto in atti concreti.

Si resta in attesa di sollecito riscontro alla presente onde evitare soluzioni sindacali di maggiore impatto” così, in una nota congiunta, Amantini e Puglielli di FF CGIL, Di Giammartino di UIL FPL Abruzzo, Pasqualone di FIALS Abruzzo e Pecorale di RSU.