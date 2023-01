Lanciano. Il 26 gennaio 2023 ITS Academy di Lanciano, nella sua prestigiosa sede di Palazzo degli Studi, ha aperto le porte a oltre 30 aziende di tutto il territorio abruzzese per far conoscere dal vivo dove si formano i professionisti dell’industria 4.0.

“Il rapporto stretto con il mondo del lavoro ed il tessuto produttivo territoriale – ha dichiarato Antonio Maffei Direttore ITS Sistema meccanica e Informatica Abruzzo – è la vera cifra dell’ITS Academy. Le aziende trovano nell’ITS, aggiunge, il giusto know how per progettare percorsi in grado di formare figure professionali con quelle competenze avanzate in grado di aiutarle a fare quel salto in avanti nell’innovazione ormai indispensabile per reggere la competizione.”

No Content Available

L’iniziativa, denominata ITSexperience, è stata organizzata in collaborazione con Adecco ed è stata, ricca di testimonianze, dedicata alle aziende interessate ad approfondire e valorizzare l’apprendistato di Alta Formazione. Oltre ai rappresentanti di ITS e Adecco, hanno raccontato la loro esperienza Erika Rastelli di ARAN WORLD Vice Presidente Confindustria Teramo e Vice Presidente Yes For Europe European Conferation Of Young Entrepreneurs e Giulia La Melza Hr di IAT, due aziende che già ospitano apprendisti duali di ITS Academy e che hanno testimoniato tutto il loro entusiasmo nel poter avere ragazzi smart e motivati.

“Per Adecco – ha dichiarato Carmela Gallo Head of Staffing Solutions Region Centro Sud di Adecco – è il raggiungimento di un grande risultato, poiché siamo alla terza edizione di un corso in meccatronica finalizzato all’apprendistato in collaborazione con l’ITS Academy Abruzzo. Lo strumento di apprendistato è quello più in linea con il nostro spirito che forma profili richiesti dalle aziende, valorizzando la cultura del “fare” e del lavoro; ringraziamo tutte le aziende intervenute, che si candidano ad ospitare i nostri studenti.”

Si intende formare una figura professionale che opera in diversi ambiti aziendali, in particolare nella programmazione e manutenzione di sistemi automatici, svolgendo attività tecnico-gestionali, operando nei processi di produzione.

Grazie al corso gli studenti potranno studiare e lavorare allo stesso tempo nel vero spirito della formazione duale, a dimostrazione di come la risorsa umana e il suo know how siano al centro dell’interesse delle aziende disposte ad investire tempo e risorse per formare tecnici all’altezza delle loro esigenze.