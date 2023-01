Chieti. Inaugurata della nuova sede dell’Academy di Informatica dell’ITS Sistema Meccanica ed Informatica Abruzzo di Lanciano presso l’IIS U. Pomilio di Chieti, alla presenza di: Paolo Raschiatore Presidente Its Academy Abruzzo, Grazia Angeloni Dirigente dell’IIS Pomilio di Chieti, Paolo De Grandis Presidente Confindustria Servizi Innovativi Chieti Pescara, Angiolina Coletta, ADECCO ITALIA SpA; sono intervenuti per i saluti istituzionali: Giuliano Bocchia Dirigente USR Abruzzo, Filippo Di Giovanni Consigliere Provincia di Chieti.Innovazione, sinergia, partnership: l’idea che diventa progetto, il progetto che diventa realtà.

Nasce così l’Academy di Informatica un’opportunità di alta formazione e di lavoro qualificato per i giovani abruzzesi che vogliano formarsi come tecnici in Servizi innovativi di informatica e Cybersecurity, in linea con le competenze di informatica più richieste dalla transizione digitale in atto.

“Questi giovani, provenienti da tutto l’Abruzzo – ha dichiarato Paolo Raschiatore Presidente ITS ACADEMY – rappresentano la nuova generazione di tecnici avanzati 4.0 e sicurezza informatica e resteranno in formazione con l’ITS Academy per ben due anni, alternando formazione in aula e formazione on the job nelle aziende più avanzate in questi settori, per andare poi a ricoprire quelle figure professionali tanto richieste quanto introvabili, tanto è vero che per la metà di loro sono già partiti i contratti! Inoltre, auspichiamo che questa possa essere l’occasione per avere più ragazze, superando quel gender-gap che caratterizza i nostri corsi”.

Progettati e realizzati in collaborazione con Servizi Innovativi di Confindustria Chieti – Pescara e con il centro di eccellenza per la cyber security di LEONARDO Chieti, che ha già attivato i contratti di apprendistato in collaborazione con Adecco.

Paolo De Grandis, Presidente Confindustria Servizi Innovativi Chieti Pescara “La nascita dell’Academy Digitale proprio a Chieti va a colmare un vuoto nella regione molto sentito dalle aziende. Figure come data analyst, gestore di reti, softwaristi avanzati, esperti in cyber security sono richiestissimi e introvabili. Per questo – aggiunge- con le aziende di servizi digitali avanzati di Confindustria ci siamo messi a disposizione per progettare un programma idoneo, che corrispondesse alle reali esigenze e ci siamo impegnati in prima persona nella selezione dei candidati e stiamo mettendo a disposizione i nostri tecnici come docenti al fine di conferire quel carattere professionalizzante al corso.” “Ci pregiamo ed è per noi del Pomilio Abruzzo – afferma Grazia Angeloni Dirigente – un onore essere parte integrante della Fondazione e sede degli ITS che stanno già ospitando gli allievi frequentanti. La scuola, unita alle Associazioni ed agli Enti del territorio, può, a mio avviso, realizzare compiutamente la sua missione formativa, ma anche essere parte di un sistema di relazioni più ampio, dal quale trarre vantaggio in termini migliorativi. Auguriamo ai giovani studenti una brillante carriera, attraverso il perfezionamento delle conoscenze e delle competenze oggi tanto richieste dal mondo del lavoro e che proprio in questa sede si affineranno ed amplieranno”.

Nato come eccellenza formativa per il settore automotive a servizio di Sevel e Honda e tutto l’indotto, l’ITS Academy di Lanciano nel tempo è cresciuto, collaborando con realtà manifatturiere del calibro di Fater, Denso, Stellantis, e oggi l’area tecnologica di riferimento è «Sistema Meccanica e Informatica», con circa 150 studenti frequentanti, oltre il 60% della docenza proviene dal lavoro. Il tasso di occupazione dei neodiplomati supera il 90%.