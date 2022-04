Itinerari di fede in Abruzzo: guida all’accoglienza, le info punto per punto

Manoppello. Religione, fede e turismo. Il Parco Nazionale della Maiella e l’Ufficio per la Pastorale del tempo Libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto organizzano per martedì 3 maggio 2022, alle ore 16, nella Casa del Pellegrino al Volto Santo di Manoppello (Pescara), un primo incontro formativo sulle dinamiche del turismo religioso e dei viaggiatori dei grandi cammini. L’incontro è rivolto a guide, operatori dell’accoglienza e dei servizi turistici e a tutti coloro che sono interessati allo sviluppo degli itinerari di fede in Abruzzo.

Dagli ultimi dati diffusi dall’editore specializzato Terre di Mezzo, il 25% dei viaggiatori che intraprendono un cammino lo fa per motivi spirituali e di fede; la presenza in Abruzzo di grandi itinerari che toccano eremi e luoghi di fede e arte straordinari si conferma occasione di crescita dei flussi turistici che però deve indurre tutti gli attori coinvolti al costante miglioramento dell’offerta e dei servizi dell’accoglienza. “L’incontro nasce anche in occasione ‘dell’ampliamento’ del Cammino di Celestino che da quest’anno collegherà Sulmona all’Aquila e la Maiella al mare per un totale di 225 km da percorrere a piedi”, dice il presidente del Parco della Maiella Lucio Zazzara. Interverranno all’incontro, oltre allo stesso Zazzara, don Gilberto Ruzzi, direttore dell’Ufficio catechistico regionale, don Gionatan De Marco, direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi e il giornalista Rossano Orlando. I lavori saranno coordinati da don Emiliano Straccini, direttore dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi della Diocesi Chieti-Vasto. Per informazioni: [email protected]