Pescara. Italiani e stranieri scelgono l’Abruzzo per le festività pasquali. I riti della Settimana Santa hanno attratto ancora una volta migliaia di turisti che già dai prossimi giorni si sposteranno verso l’Abruzzo per una vacanza di qualche giorno.

Sono attese 6,7 milioni di presenze nel sistema ricettivo ufficiale italiano, il +7,3% sul 2022. Un dato rilevante, quindi, che dà linfa ai proprietari delle attività ricettive già al lavoro per accogliere al meglio gli ospiti che arriveranno.

L’Abruzzo è tra le regioni più gettonate per questa Pasqua. Secondo i dati di Assoturismo Confesercenti in tutto il centro Italia saranno registrate le variazioni più significative dei flussi, con il +9,3% (+4,5% di italiani e +14,7% di stranieri), seguite dalle regioni del nord est con il +7,2% (+3,4% di italiani e +10,9% di stranieri) e del sud-isole con il +7,7% (+3,4% di italiani e +14,2% di stranieri).

A conquistare i turisti e a spingerli a trascorrere la Pasqua in Abruzzo sono soprattutto i riti della Settimana Santa, alcuni dei quali come a Chieti e Sulmona secolari, ma anche le iniziative come la Transiberiana d’Abruzzo, che ha registrato già il tutto esaurito per i giorni festivi, e poi la montagna e il mare.

Un buon inizio di stagione, quindi, che fa ben sperare anche per l’estate.