Avezzano. “Si tratta di RitrovarSi, ritrovare energie comuni, un progetto comune che si occupi innanzitutto di Abruzzo”. È il coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D’Alessandro a spiegare il senso dell’iniziativa politica del partito in vista dell’assemblea regionale convocata ad Avezzano per lunedì 20 marzo alle 17:30 nella sala Irti.

Il partito di Matteo Renzi chiama in Abruzzo l’onorevole Maria Elena Boschi per mettere in moto il cammino per il partito dei riformisti, liberali e popolari ma anche per lanciare un appello alle liste civiche, alle associazioni, ai movimenti, agli amministratori locali, “a tutti coloro che”, spiega il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Chiantini, uno degli animatore dell’iniziativa, “non si riconoscono in una politica urlata ed estrema, fatta di slogan accattivanti ma di breve respiro e per nulla capace di dare risposte vere al territorio”.

Quel territorio, invece, da cui vuole ripartire Italia Viva perché “Maria Elena Boschi”, sottolinea D’Alessandro nel post Facebook di lancio dell’appuntamento, “è la prima che crede che non può nascere nulla senza territorio”. E nulla senza l’impegno civico diffuso e che va reso protagonista se non disperso in mille rivoli dove ognuno attinge quando ha bisogno”.

“In Italia e in Abruzzo manca un pezzo di offerta politica”, conclude Camillo D’Alessandro. Da Avezzano partirà l’appello a “RitrovarSi” rivolto soprattutto a quella fetta consistente di cittadini ed elettori che aspetta di tornare a partecipare e poter dire la sua. L’occasione di lunedì vedrà nascere il gruppo consiliare nel Comune di Avezzano formato dai consiglieri Alessandro Pierleoni, Fabrizio Ridolfi e Alfredo Chiantini.