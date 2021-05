Italia tutta gialla, prove d’estate nel fine settimana. Salvini: via mascherine all’aperto a giugno

L’Italia in giallo e le belle giornate hanno riportato nelle strade e nei locali un numero considerevole di persone. Riproponendo il tema annoso degli assembramenti, che in qualche caso hanno creato anche problemi alle forze dell’ordine. Il tutto in un quadro segnato da un lungo strascico della pandemia, con 4.717 positivi nelle ultime 24 ore – contro i 5.218 di ieri – e 125 vittime in un giorno, a fronte dei 218 di ieri. Altro tassello da aggiungere quello delle terapie intensive, dove al momento si trovano 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 64 (ieri 51). Sono inoltre 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore. Infine il tasso di positività, fotografato all’1,6%, in calo rispetto all’1,9% di ieri. Nel frattempo il lento avvicinamento a un quadro di normalità ha dato lo spunto a rivedere anche l’uso delle mascherine. “Al chiuso sì, ma per me all’aperto si potrebbe già a giugno pensare di toglierla”, ha proposto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Milano. “Spero – ha aggiunto – di poter togliere il prima possibile le mascherine. Intanto mi segno le riaperture che stiamo ottenendo”.

Sulle tante persone che in queste ore si stanno accalcando nelle vie e in special modo nei centri storici delle città – approfittando anche dello slittamento alle 23 del coprifuoco in vigore da mercoledì scorso – pesa anche l’apertura in questo fine settimana dei centri commerciali. Ma da prassi in queste ore non sono mancati gli assembramenti. A Roma ieri sera agenti della polizia locale, intervenuti per circa 300 giovani che si erano radunati in una piazza del centro, sono stati oggetto del lancio di una bomba carta. Episodio subito stigmatizzato dalla sindaca Virginia Raggi, che ha parlato di “vergognosa aggressione”, aggiungendo che “Roma non tollera nessuan violenza”. I controlli del resto proseguono ininterrotti, come ha reso noto il Viminale, che solo nella giornata di ieri ha verificato 81.673 persone, di cui 591 sanzionate e 14 denunciate; occhi puntati anche sugli esercizi commerciali, con 28 titolari sanzionati e 13 chiusure. Ma gli strappi alle regole sono all’ordine del giorno un po’ in tutta Italia, con casi che balzano all’onore della cronaca per temerarietà e irresponsabilità. A Milano in 44, di età compresa tra i 25 e i 38 anni, sono stati pizzicati da agenti della Questura in una festa abusiva presso un’abitazione privata alle 3 di notte. Scattate le sanzioni in base alle norme anticovid e per la violazione del coprifuoco.

Massima attenzione anche a Catania, dove il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto una pianificazione delle attività di controllo “privilegiando le aree esposte al rischio sovraffollamento, per flussi di mobilità e presenza di locali aperti al pubblico”, tenendo conto delle fasce orarie della ‘movida’ e delle giornate festive e prefestive. Sul fronte delle riaperture spicca il caso della stazione sciistica di Pontedilegno-Tonale: sul Ghiacciaio Presena, tra il Trentino e la Lombardia la stagione sciistica è iniziata oggi e terminerà domani. Un’apertura simbolica per soli due giorni, che a detta dei gestori “vuole essere un segnale di ripartenza”, premiato dal tutto esaurito dei 400 skipass disponibili per il weekend. Maglie allargate anche in Alto Adige, dove il presidente della Provincia Arno Kompatscher con una ordinanza ha reso non obbligatorio il possesso del Corona Pass per stare all’aperto o per partecipare a sport di squadra o di contatto, e anche per attività legate alla musica, per visitare musei e per frequentare piscine all’aperto. Piccolo ritorno alla normalità anche in Puglia, dove dopo 7 mesi di chiusura al pubblico, hanno riaperto le botteghe dello storico quartiere delle ceramiche di Grottaglie (Taranto). Nella Capitale la sindaca Raggi ha ritirato fuori ‘Seapass-Il Mare di Roma’, web app pensata per vivere le spiagge del litorale di Roma in sicurezza, consentendo di sapere per tempo i dati sull’affluenza per evitare file pericolose.