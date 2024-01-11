L’Aquila. Dall’installatore di impianti elettrici industriali al termoidraulico, dall’operatore dei servizi logistici alle produzioni alimentari, dall’operatore dei servizi di promozione e accoglienza al parrucchiere fino, per chiudere, al meccanico: sono sette i nuovi percorsi triennali in modalità duale di Istruzione e formazione professionali (IeFP), riservati ai ragazzi che decidono di non proseguire gli studi dopo il percorso obbligatorio delle scuole medie, che partiranno nei prossimi giorni e che sono stati finanziati dalla Regione Abruzzo.

Il servizio Istruzione della Regione ha reso noto gli organismi di formazione che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, hanno ottenuto l’incarico di organizzare i corsi triennali IeFP totalmente gratuiti. Presso le sedi di questi organismi di formazione sono aperte le iscrizioni per l’avvio dei corsi che devono partire entro la metà di febbraio. “Il finanziamento di nuovi corsi IeFP è stato possibile grazie ai fondi del PNRR – spiega l’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale – che ci hanno permesso di ampliare l’offerta istruzione e formazione riservata ai giovani dai 14 ai 25 anni che non abbiano conseguito il diploma di scuola superiore. Le risorse messe a disposizione ammontano a 2,4 milioni di euro di cui una parte proveniente dal bilancio regionale. Si tratta – ha aggiunto Quaresimale – di corsi che toccano diversi settori dell’economia regionale in ragione anche delle richieste provenienti dal mercato del lavoro”.

Oltre ai sette corsi triennali IeFP con lo stesso avviso sono stati finanziati quattro corsi relativi al quarto anno di specializzazione che è possibile frequentare solo dopo aver conclusi i triennali. Nello specifico i sette corsi triennali finanziati nelle quattro province sono così ripartiti: 3 nella provincia dell’Aquila, “operatore termoidraulico” e “operatore alla riparazione dei veicoli a motore” nel capoluogo regionale, “operatore del benessere” ad Avezzano; 2 a Teramo, “installatore di impianti elettrici industriali” e “operatore ai servizi di accoglienza e di promozione”; 1 a Vasto “operatore dei sistemi e dei servizi logistici”; 1 a Pescara “operatore delle produzioni alimentari”. Per quanto riguarda invece i corsi del quarto anno sono stati ammessi a finanziamento: 2 corsi di “tecnico dei trattamenti estetici” ad Avezzano con organismi di formazione diversi; “tecnico dei trattamenti estetici” a Pescara e “tecnico delle produzioni alimentari” a Pescara. Al termine del percorso triennale i giovani che superano l’esame finale conseguono l’attestato di qualifica primo passaggio per acquisire successivamente l’abilitazione professionale con la frequentazione del quarto anno.