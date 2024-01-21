L’Aquila. La Fondazione Formiche “Alberto Brandani”, con la Presidenza della Regione Abruzzo ed il sostegno del Comune dell’Aquila, ha organizzato, il 22 gennaio 2024, alle ore 09.00, presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, un incontro tra Istituzioni Pubbliche ed imprese del Territorio.

Tema di fondo è l’approfondimento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sulle innovazioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed i correlati effetti sulla selezione dei contraenti per l’allocazione delle risorse dirette a sostenere gli investimenti, in un contesto di auspicata semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Questa l’ulteriore sfida per le imprese e la Pubblica Amministrazione nella complessa opera di ristrutturazione e risanamento del Territorio Abruzzese in funzione dell’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Tra i Relatori parteciperanno: Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, Consulente Esperto del Ministero dei Trasporti, Consuelo del Balzo, Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione, Valentina Lostorto, Docente e Coordinatrice della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paolo Stern, Presidente Nexum STP, Stefano Villamena, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata, Andrea Giordano, Magistrato della Corte dei Conti, Guido Castelli, Senatore Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

L’evento vede, oltre al convinto coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali che hanno concesso il loro patrocinio (UPI Abruzzo, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, ANIEM Pescara-Chieti, ANCE L’Aquila, Confindustria Abruzzo e ANCI Abruzzo), la presenza dell’ANAC al fine di dare evidenza degli strumenti a tutela e presidio di potenziali anomalie nelle fasi di selezione dei contraenti nella programmazione ed esecuzione dei lavori. Una occasione di confronto e di approfondimento di importanza strategica che vede i Comuni veri protagonisti della ricostruzione e sviluppo del Territorio abruzzese.