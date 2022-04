Istituzione Sinfonica Abruzzese e Alessandro Mazzocchetti in concerto a Città Sant’Angelo

Città Sant’Angelo. Sabato 9 aprile alle 18 presso il ridotto del Teatro Vittorio Antonellini dell’Aquila, all’interno della 47esima stagione dell’istituzione sinfonica abruzzese e domenica 10 aprile alle 18 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo per il quinto appuntamento della stagione del Città Sant’AngeloMusic Festival, promossa dalla Fondazione Nicola Polidoro e dall’Amministrazione Comunale.

Torna nel Teatro Comunale di Città Sant’Angelol’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta questa volta dal direttore artistico del Città Sant’Angelo Music Festival, il Maestro Alessandro Mazzocchetti, insieme all’arpa solista di Benedetta De Simone.

In programma: la Sinfonia da Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini, il Concerto per Arpa e Orchestra di Nino Rota, la Sinfonia n.82 in Do maggiore Hob:I:82 “L’Orso” di Franz Joseph Haydn. Queste le parole del M° Alessandro Mazzocchetti: “Dopo il successo della scorsa settimana, siamo contenti di proporre un nuovo concerto all’interno del nostro teatro, con l’orchestra fiore all’occhiello della Regione Abruzzo. Il programma è sicuramente molto interessante: dal poco eseguito concerto per arpa di Nino Rota (del quale la settimana scorsa è stata eseguita la Suite da Il Gattopardo) fino ad arrivare ad Haydn, grande esponente del Classicismo viennese, che viene proposto per la prima volta in una nostra stagione con questa sinfonia.

L’Ouverture de Il Signor Bruschino farà invece gustare anticipatamente la musica delle farse rossiniane, che il nostro pubblico potrà apprezzare in pieno a maggio, con la nuova produzione de La Cambiale di Matrimonio. Speriamo, come sempre, di poter regalare al nostro pubblico tante emozioni: vi aspettiamo!”

Biglietto intero €15, ridotto under 30 €10. I biglietti possono essere acquistati presso la Tabaccheria-Cartolibreria De Vincentiis, in Corso Vittorio Emanuele 75 nel centro storico di Città Sant’Angelo, o scrivendo all’indirizzo mail [email protected]

Ulteriori informazioni sul sito www.csamusicfestival.it e sui canali social.